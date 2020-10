Famine dans le sud de Madagascar : la situation est « vraiment critique »

JDM : Youssouf Thany, pouvez-vous nous présenter votre fédération en quelques mots ?

Youssouf Thany : la fédération des associations malgaches de Mayotte regroupe actuellement 8 associations comprenant environ 50 membres chacune. Notre objectif est de fédérer des actions communes dans les domaines humanitaires et environnementaux. Nous organisons également fête nationale malgache à Mayotte et souhaiterions faire venir un membre du gouvernement malgache sur l’île afin de créer au moins un consulat honoraire. Il y a en effet beaucoup de ressortissants malgaches à Mayotte et ils souffrent d’un manque de représentation.

JDM : Quelle est la situation actuellement dans le sud de Madagascar ?

Y.T. : Le sud de Madagascar et en particulier la région d’Androy souffre de la sécheresse depuis environ deux ans, mais cette année 2020 est réellement critique. Plus rien ne pousse à cause du manque d’eau et les gens meurent de faim et de soif. Ils ne vivent que de l’aide humanitaire déjà apportée par la métropole et La Réunion. Nous avons donc décidé d’apporter notre contribution en collaborant notamment avec la Croix Rouge de la région d’Androy. Nous avons déjà récolté pas mal de dons en vêtements et en aliments, mais nous souhaiterions désormais davantage de participation en espèces pour des raisons pratiques. En effet acheminer des dons en nature jusqu’à Madagascar dans le contexte sanitaire actuel s’avère compliqué.

JDM : Comment s’organise la collecte de dons ?

Y.T. : Tout d’abord vous devez savoir que nous ne sommes pas seuls. Plusieurs associations mahoraises nous ont rejoint pour participer à cette collecte comme le collectif des citoyens de Mayotte ou encore l’association Hamaha. Les gens qui souhaitent faire des dons en espèce peuvent trouver le RIB du compte bancaire créé à cet effet sur la page facebook de la fédération des associations malgaches de Mayotte. Nous allons également organiser une grande quête sur la place de la République à Mamoudzou ce samedi 17 octobre. Avec ce que nous auront récolté, 5 personnes de la fédération partiront à Madagascar en finançant eux-mêmes leur billet d’avion (nous ne toucherons pas aux dons). Ils y achèteront des denrées alimentaires comme du riz, des haricots rouges ou encore du manioc, mais également de l’eau, dans les villes les plus proches de cette région rurale. Nous espérons ainsi contribuer à réduire la famine qui y sévit.

Propos recueillis par N.G