Course de pneus 2020 : une 37ème édition sous le signe du numérique

Les championnats et la grande finale de la course de pneus 2020 n'ayant pu avoir lieu physiquement à cause de la crise sanitaire, Angalia a décidé de créer un jeu vidéo sur téléphones et tablettes pour marquer néanmoins le coup. Cette application, développée par Orange, reproduit le parcours de la course de pneus de Mamoudzou avec des décors mélangeant vues de Mayotte et graphisme de cartoon.

Pour pallier l’absence de la course de pneus en juillet dernier, place au numérique ! Afin de réaliser la 37ème édition de l’évènement malgré la crise sanitaire, l’agence Angalia, qui s’occupe de la course depuis 2008, s’est en effet associée avec Orange pour créer une application de jeu vidéo ayant pour thème la course emblématique de l’île aux parfums. Pour jouer, rien de plus simple, il suffit de télécharger l’application depuis l’App Store ou Google Play. « On souhaitait que cette application se rapproche le plus possible des codes de la course de pneus physique et notamment qu’elle soit gratuite et accessible à tous », précise Laurent Mounier, le directeur de l’agence Angalia.

Lorsqu’on se connecte à l’application, on peut choisir sa catégorie comme dans la course de pneus physique. Les avatars du jeu s’inspirent en effet de ses participants habituels : garçon ou fille avec pneus de scooter, homme ou femme avec pneus de voiture, « mama » ou « colosse » (participant muni d’un pneu de camion). Comme dans la vraie course, le but du jeu est de parvenir le plus rapidement possible sur la ligne d’arrivée, mais également de gagner un maximum de points en collectant des tongs (chaussure emblématique de Mayotte), du jasmin ou encore des bouteilles d’eau permettant d’accélérer son allure. Mais il y a également des obstacles qui font perdre des points tels des bouches d’égout ou des barrières dans lesquels il ne faut pas faire foncer son avatar. « Cette première version de l’application course de pneus est une expérience immersive dont nous sommes très fiers », a d’ailleurs déclaré Jérôme Fromager, le directeur de communication chez Orange La Réunion. Pensée au mois de juillet, elle a été développée en deux mois et demi à peine par un développeur qui a travaillé d’arrache-pied sur le projet. « Nous n’y croyions pas beaucoup au départ, mais l’application a pu voir le jour, ce dont nous nous réjouissons grandement », a quant à lui affirmé Laurent Mounier.

Le tournoi Orange

L’application possède deux catégories. Dans l’une d’entre elle tout le monde peut jouer de n’importe où dans le monde. Dans l’autre, il s’agit de participer au tournoi Orange. Cette catégorie est réservée aux résidents de Mayotte. Les gens ont jusqu’au 9 novembre pour participer à ce tournoi, date à laquelle les 32 meilleurs joueurs seront sélectionnés. Ensuite, le 26 novembre, les 8 meilleurs d’entre eux auront la chance de participer à la finale qui se déroulera en présentiel au bar le 5/5. « Cette application a beau être digitale, on souhaite qu’elle reste une expérience humaine », explique Jérôme Fromager.

De nombreux lots sont prévus pour les gagnants. Le premier prix est un vélo électrique, le deuxième un billet aller/retour pour Paris, le troisième un mobile Orange, le quatrième une tablette et, du cinquième au huitième, les vainqueurs recevront des parfums. Pour s’inscrire au tournoi, il faut se connecter sur la plateforme http://mayesport.yt. Pour gagner cette course de pneus, dextérité et maîtrise de la vitesse sont les maîtres mots, même si, grâce à cette application on peut jouer du fond de son canapé !

Même si elle ne remplacera jamais la course réelle, cette application est un bon moyen, dans le contexte sanitaire actuel, de continuer à faire vivre cet évènement emblématique de Mayotte. Ce jeu est en outre appelé à évoluer au fil du temps et à devenir de plus en plus complexe. Les organisateurs espèrent toutefois pouvoir organiser une véritable course pour la 38ème édition qui se déroulera en 2021.

