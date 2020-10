Contre l’oisiveté pendant les vacances, le grand retour de « l’école ouverte »

Des collèges et lycées restent ouverts durant toutes les vacances rappelle le recteur. Il s'agit d'assurer une continuité pédagogique mais aussi de lutter contre l'oisiveté et, indirectement, contre la délinquance juvénile.

Dans un communiqué, le recteur rappelle le principe de l’école ouverte à Mayotte, adaptation locale des « vacances apprenantes » voulues à Paris.

« Les élèves sont en vacances depuis ce lundi 12 octobre 2020. Certains établissements resteront ouverts durant cette période pour accueillir les élèves ne pouvant pas partir en vacances. Ils participent au dispositif « école ouverte » qui existe depuis 1991. Celui-ci s’adresse aux jeunes du premier au second degré nécessitant un accompagnement renforcé. Le dispositif est développé, principalement, dans les établissements des réseaux d’éducation prioritaire.

Les établissements proposent de nombreuses activités dans différents domaines : scolaires, loisirs, culturels, sportifs… L’« École ouverte » est une occasion de plus donnée à l’institution scolaire d’œuvrer en faveur de l’intégration sociale et scolaire, de valoriser l’image de l’école auprès des jeunes et des habitants, de jouer un rôle moteur dans l’espace social, contribuant ainsi à la prévention de la violence.

M. Le Recteur soutient qu’ « un établissement vit bien quand les parents sont impliqués ». A Mayotte, le dispositif « École ouverte » a été amplifié depuis l’été dernier et les parents y sont impliqués. Ils participent au déroulement des activités, à l’accompagnement des élèves lors des sorties, etc. »

Diverses activités selon les établissements

« Durant ces vacances scolaires d’octobre, plusieurs activités seront proposées au sein des établissements : Le collège de Ouangani (Culture, environnement…), le collège Frédéric D’Achery de Koungou (remédiation, alimentation…), le collège Ouvoimoja de Passamainty (histoire…), etc.

La réussite et l’épanouissement sont deux objectifs poursuivis par l’opération École Ouverte et par les différentes institutions de Mayotte. Ces dernières incarneront ainsi, collectivement, l’idée de « Nation apprenante » portée par le Gouvernement pour ériger l’éducation comme arme contre l’oisiveté. C’est une priorité pour la Préfecture qui participe de manière active à l’organisation d’évènements et d’activités durant les vacances scolaires pour lutter contre l’inactivité et la délinquance. Le dispositif s’inscrit dans celui des « quartiers d’été 2020″ et des « Vacances Apprenantes » dont la stratégie globale est pilotée par M. le Préfet de Mayotte. »

Des visites d’établissements sont prévues par le recteur et le préfet pour aller à la rencontre des acteurs de ce dispositif.