Des bungalows de bord de mer à (re)découvrir

Flâner autour d’un verre de jus de fruit frais en week-end, et même en semaine, s’endormir au doux bruit des vagues, c’est découvrir le tourisme made in Mayotte. On critique souvent et à raison la capacité hôtelière de l’île, mais l’existant est souvent de qualité et méconnu. Une idée de sortie week-end...