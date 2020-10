Covid-19 : l’épidémie reste stable à Mayotte

La tendance avait été haussière la semaine dernière. Elle n'évolue guère sur la semaine du 1er au 7 octobre, avec un taux d'incidence qui passe de 39,7 à 40,4. Mais elle ne fléchit pas non plus, incitant à conserver distances et lavages des mains.

Il y a eu 113 nouveaux cas sur la semaine du 1er octobre, contre 111 la semaine qui précédait, indique l’ARS Mayotte. Portant à 3.989 le nombre de cas enregistrés depuis le début de l’épidémie.

Le nombre de cas pour 100.000 habitants en une semaine est ainsi de 40,4, sous la barre des 50 de circulation active du virus. Pour information, au 5 octobre, le taux d’incidence à La Réunion était de 60, indique l’ARS Réunion.

Le taux de positivité est en baisse, 9,4% contre 11,5%, et alors même qu’on dénombre un cluster de plus, 7, et que le nombre de tests s’est renforcé, 1.360, soit 220 de plus sur 6 jours.

Un nouveau décès est à déplorer, portant à 43 le nombre total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s’agit d’une personne âgée de 48 ans, décédée à domicile.

Il y a 9 personnes hospitalisées à Mayotte, dont 5 dans le service de médecine et 4 en réanimation. Depuis le début de l’épidémie, 64 patients ont bénéficié d’une evasan vers La Réunion.