CUFR : « Le patrimoine mathématiques de Mayotte: aspects linguistiques, culturels et didactiques »

Jean-Jacques Salone, Maître de Conférences en mathématiques appliquées et en sciences de l’éducation donne ce vendredi une conférence intitulée « Le patrimoine mathématiques de Mayotte: aspects linguistiques, culturels et didactiques »

Le patrimoine culturel et linguistique de Mayotte comprend de nombreux éléments ayant un rapport certain aux mathématiques. Ainsi, en premier lieu, les langues vernaculaires locales, le shimahorais et le kibushi, permettent de dire les nombres mais semblent ne pas intégrer de lexique géométrique. En second lieu, les mathématiques, et plus particulièrement la géométrie, sont très présentes dans les jeux traditionnels, l’artisanat et les arts décoratifs.

Dans une approche ethnomathématique, Jean-Jacques Salone présentera quelques éléments remarquables de ce patrimoine mathématique mahorais ainsi que des pistes didactiques pour leur transposition dans les classes du premier ou du second degré. D’autres questions relevant de la recherche en éducation seront soulevées : Comment les savoirs et les langues vernaculaires influent-ils sur la formation des concepts mathématiques ? Quelle place accorder aux patrimoines locaux dans l’enseignement des mathématiques ? Pour quels bénéfices pédagogiques ? Quelle inclusion des patrimoines vernaculaires peut-on envisager dans les formations initiales des enseignants ?

Jean-Jacques Salone enseigne au CUFR de Mayotte. Il est rattaché à l’Institut Montpelliérain Alexander Grothendiek. Ses axes de recherche s’articulent autour de la modélisation des systèmes complexes et de la didactique des mathématiques.

Entrée libre sous réserve d’une capacité 120 personnes. Masque obligatoire