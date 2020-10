Agriculture: les eurodéputés manifestent contre la baisse du POSEI, et le gouvernement interpelle

Ce mercredi 7 octobre, à Bruxelles, à l’initiative de Younous Omarjee, Député Européen LFI, GUE/NGL, et Président de la Commission du Développement Régional au Parlement européen, des députés européens de sensibilités politiques diverses se sont rassemblés sur le parvis du Parlement européen, devant une banderole « NO POSEI CUTS » (« Non aux coupes dans le POSEI »)

Le POSEI est un programme agricole spécifique aux régions ultrapériphériques, répondant aux besoins spécifiques de ces territoires (isolement, insularité, topographie, climat…). Or la Commission européenne envisage des coupes dans la réforme de la PAC et dans le règlement transitoire pour 2021. « Il revient donc au gouvernement français de mobiliser ses partenaires, au Conseil, pour les refuser. Pour rappel, le Parlement européen avait arrêté sa position en avril 201 : aucune diminution du budget POSEI », soulignent les eurodéputés.

De son côté, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie et le secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, Clément Beaune, ont écrit au commissaire européen à l’agriculture et au développement rural, Janusz Wojciechowski pour « réaffirmer la volonté du gouvernement français d’un maintien du budget du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) pour la prochaine période de programmation. Ce point est partagé par les autorités espagnoles et portugaises », indique le ministère des OUtre-mer.

Younous Omarjee, appelle la France à « urgemment remonter au créneau pour convaincre les autres pays, et faire de cette question une ligne rouge absolue et infranchissable pour la France. »



La réforme de la PAC, quant à elle, devrait être votée en session plénière du Parlement européen, dans deux semaines.