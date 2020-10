Rassemblement syndical autour du déficit de dialogue social dans l’administration

Les trois administrations publiques sont visées par des reproches d’absence de partage d’informations entre employeurs et personnels et de non application de règles nationales.

« Depuis plusieurs années, les agents des trois versants de la fonction publique à Mayotte rencontrent des difficultés de reconnaissance de leurs statuts. Cette situation s’explique par l’absence de dialogue social et des conditions de travail n’offrant pas la sécurité physique et morale des agents publics. »

Une intersyndicale CFE CGC, CGT Ma, FO, CFDT et Solidaires dénonce « les incohérences entre les paroles et les actes des décideurs qui laissent entendre tout et son contraire créant des malaises profonds dans la société Mahoraise », et appelle à une réflexion concertée autour de deux réunions.

Pour les administrations de l’Etat et Hospitalière, le lundi 12 octobre 2020 à 10h dans la Salle de délibération de la Mairie de Mamoudzou, et pour les administrations des collectivités locales, le mardi 13 octobre à 10h dans la salle de conférence de la maison France service à Combani.