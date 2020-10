Volcan : Installation en cours des 72 géophones capteurs d’ondes sismiques

La campagne de sismique qui consiste à envoyer des ondes dans le sol pour en connaître la nature et comprendre comment se diffusent les secousses volcaniques, est en cours. Sur une ligne partant d’ouest, à Mtsamboro, en Est, au delà de Moya (Petite Terre) pour se prolonger en mer avec des capteurs sous-marins OBS, ce sont 70 km qui vont être couverts par les 72 géophones et 10 OBS.

Le signal sera numérisé, « les boitiers seront récupérés à la fin de la campagne pour les analyser ». Jean-Michel Baltassat, géophysicien au Bureau de Recherches géologiques et minières (BRGM), enfouissait ce lundi les appareils, notamment sur le terrain de Kwezi TV: « Nous obtiendrons la distribution des vitesses sismiques dans les sous-sols à terre et en mer, pour mieux localiser les tremblements de terre et déceler les changements d’activités. Nous localiserons mieux les séismes et en temps réel ensuite. »

Les petites explosions provoquant la diffusion d’ondes, seront déclenchées à distance des habitations dès ce 9 octobre. Elles permettront d’avoir une connaissance des couches jusqu’à 15km en sous-terrain.

Avec la possible découverte d’une chambre magmatique sous l’île.