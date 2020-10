Sécurité des établissements scolaires et parentalité au coeur d’une convention entre le rectorat et l’UDCSF

Le Rectorat et l’Union Départementale de la Confédération Syndicale des Familles (UDCSF) Mayotte ont signé une convention de partenariat, ce mardi matin, concernant un ensemble d’actions impulsées par la section éducative départementale.

Le projet s’articule autour de 6 thématiques différentes : l’accompagnement de personnes en situation de handicap, la sécurité au sein et aux abords de tous les établissements et dans les différents quartiers de l’île, l’aide à la parentalité (formation, informations, administration…), le soutien (scolaire,…) aux élèves en difficultés, l’éducation à la santé et à l’environnement (activités de découverte, hygiène, alimentation équilibrée, organisation d’un carnaval…), la situation COVID-19 et les mesures d’urgence.

Le vendredi 06 novembre se tiendra la première journée de formation des parents, celle-ci aura lieu au Lycée de Kahani de 8 h à 12 h sur la parentalité et la prévention à la violence.