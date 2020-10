Dans le cadre de sa politique départemental d’accès au droit, le Conseil Départemental d’accès au droit de Mayotte (CDAD) organise le 7 et 8 octobre 2020 une formation sur l’exposition « l’égalité c’est bon pour les droits de l’enfant et le respect aussi » à la MJC de M’Gombani.

Cette formation est à destination des actrices et acteurs de la défense des droits de l’enfant, professionnelles de la petite enfance, personnels de l’Education Nationale, animateurs et animatrices des centres de loisirs, travailleuses et travailleurs sociaux, intervenantes dans les champs de l’éducation à la citoyenneté, à la paix et au développement (EAD)… L’objectif de cette action est non seulement de promouvoir la Convention Internationale des droits de l’enfant (en rappelant les droit de l’enfant, comment les protéger et améliorer leur condition de vie) mais aussi de favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.

Le matin à 8h, la formation portera sur le rappel des grands principes de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et des droits de l’enfant, le repérage des entraves faites aux droits de l’enfant liées au système de genre, la présentation de l’exposition.

L’après-midi sera consacrée à la façon de sensibiliser le public par l’exposition, aux ateliers conception d’animation par les participants, à la présentation des différentes animations autour de l’exposition, et se conclura par une évaluation de la journée.