Coup d’envoi du Festival de l’image sous-marine

L'édition 2020 du festival de l'image sous marine aura une tonalité particulière, un mois après le décès de son créateur Jack Pass. C'est lui qui en 1994 avait souhaité "sensibiliser le public le plus large possible à la beauté et la richesse de l’environnement marin". Son oeuvre se poursuit donc en ce sens.

Le Festival de l’Image Sous-Marine de Mayotte se tiendra du mercredi 7 au samedi 10 octobre 2020, sur le parvis du Comité du Tourisme à Mamoudzou. Pendant 4 jours, en plein air sur le front de mer de Mamoudzou, des projections de films et photos sont proposées aux festivaliers.

La 26ème édition du festival s’inscrit dans un contexte particulier en raison tout d’abord de la crise sanitaire mais aussi de la disparition en août dernier de son fondateur, Jack Passe. Cette édition sera la première organisée totalement par l’agence Angalia, qui prêtait main forte à Jack Passe depuis maintenant quatre années.

Pour rappel c’est en 1994, que Jack Passe avait fondé le Festival de l’Image Sous-Marine de Mayotte « dans une volonté de sensibiliser le public le plus large possible à la beauté et la richesse de l’environnement marin et d’en promouvoir la protection et la préservation par le biais d’action dans les écoles de l’île, de projections et d’expositions sur le parvis du Comité du Tourisme de Mayotte », rappelle l’agence Angalia.

Soucieux de rester un événement populaire, le festival s’articule, depuis sa création, « autour de plusieurs concours ouverts à tous : enfants et adultes, initiés et novices, passionnés ou simples curieux. »

« Les 26 années d’existence du festival lui ont permis de conquérir le cœur des Mahorais et d’acquérir un public fidèle, passionné et attaché aux valeurs culturelles et environnementales de la manifestation. Le Festival de l’Image Sous-Marine est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable à Mayotte et particulièrement pour la jeunesse mahoraise. »

Les concours

Trois concours ont été organisés depuis le début de l’année : concours de films, concours de photos et concours de dessins.

Le concours de films se compose de plusieurs catégories :

– « Petit Format » (moins de 26 minutes) – 6 concurrents

– « Grand Format » (plus de 38 minutes) – 4 concurrents