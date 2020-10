Ali Nizary à la tête des familles d’outre-mer

Premier diplômé d’Etat d’ingénierie sociale, Ali Nizary a toujours trempé dans l’accompagnement des familles de Mayotte. Son association Wadzade wa maore (les parents de Mayotte) créée en 2005, avait par le passé remporté 3 prix nationaux de la Semaine bleue.

Notre président de l’Union Départementale des Associations familiales (UDAF) continue à les représenter au plus haut niveau désormais puisqu’il va représenter l’ensemble des outre-mer au conseil d’administration de l’UNAF (l’Union Nationale des Associations Familiales) pendant 4 ans. Une élection qui s’est tenue lors de l’Assemblée générale de l’UNAF ce 26 octobre,

Il compte faire le tour des Outre-mer et va proposer à l’ensemble de ces UDAF ultramarines l’organisation tournante des assises des familles des Outre-mer en lien avec l’ensemble des institutions des départements concernés.

Lors de son passage à la délégation de Mayotte sur Paris, il a annoncé la mobilisation de l’UDAF Mayotte sur la question de l’isolement des mahorais en métropole et notamment sur celui des étudiants. Son élection doit participer à la promotion de Mayotte et des mahorais dans l’Hexagone et dans le reste du monde, estime Ali Nizary. Il a salué le travail mené par la délégation de Mayotte sur Paris et des Associations mahoraises de Métropole.

Enfin le président de l’UDAF Mayotte considère que cette élection est une occasion donnée à Mayotte pour construire et lancer sa politique familiale au niveau national puisque l’UNAF est une véritable porte d’entrée aux différents ministères, et compte « travailler avec l’ensemble des institutions publiques et privées du département dans l’intérêt suprême des familles du département ».

A.P-L.