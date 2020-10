VILLE DE MAMOUDZOU (976)

La ville de Mamoudzou recrute :

Directeur/trice rénovation urbaine

Directeur/trice rénovation urbaine adjoint

Responsable administratif et financier

Mamoudzou, ville de 72 000 habitants est la Préfecture de Mayotte et le centre économique et administratif de l’île.

Elle mène une politique forte en matière de renouvellement urbain. Elle achève son premier programme de renouvellement urbain et conduit un projet d’ensemble en s’appuyant sur les dispositifs publics existants : nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), plan intercommunal de lutte contre l’habitat indigne (PILHI) en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Dembeni Mamoudzou.

La phase d’élaboration stratégique et pré-opérationnelle du nouveau projet de renouvellement urbain Kaweni Hima s’est achevée début 2020 avec la signature de la convention NPNRU (150 millions €).

En 50 ans, le quartier de Kawéni s’est considérablement développé et étendu. Dans le prolongement du village historique, du poumon économique de Mayotte et d’une importante zone scolaire, des ensembles d’habitat de tous styles et indignes ont grandi. Ils ont peu à peu transformé Kawéni en un gigantesque bidonville, le plus grand de France.

La ville de Mamoudzou favorise aussi l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la santé, aux droits et à la formalisation d’activités économiques de services dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir ANRU+ (2020/2023).

La direction de projet a en charge le pilotage de la mise en œuvre des programmes en favorisant la coordination partenariale, l’information des habitants et l’amélioration du cadre de vie.

DIRECTEUR/TRICE DE LA RÉNOVATION URBAINE

La Ville de Mamoudzou recrute un/une Directeur/trice de la Rénovation Urbaine référent ANRU pour le NPRU de Kawéni.

Sous l’autorité du Directeur Général des Services et du DGA de l’aménagement et du développement, vous aurez en charge de définir et de mettre en œuvre la politique de rénovation urbaine de la ville dans les deux quartiers de Kawéni et M’gombani et de mettre en place la programmation de la NPRU.

Vous serez le réfèrent de l’ANRU et l’interlocuteur des partenaires institutionnels du NPRU.

Vous managerez l’ensemble de la direction en vous appuyant sur les deux responsables de pôle dont un directeur adjoint.

Vous veillerez à mobiliser l’ensemble de l’équipe pour obtenir des résultats répondant aux réels besoins de la population.

MISSIONS :

– Organiser et manager la direction pour mettre en œuvre le projet de rénovation urbaine et de territoire

– Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique

– Conduire la réalisation du NPRU

– Articuler le NPRU aux dispositifs de développement social, économique, environnemental et aux structures d’exploitation ou des gestions pérennes :

– Aider l’élu du projet à prendre des décisions et agir en matière de communication et de concertation

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A+

Filière: Technique/Administrative

Cadres d’emplois: Ingénieur en chef/Ingénieur principal/Attaché principal

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le 28 octobre 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou,aa.maissara@mairiedemamoudzou.fr, ich.delfina@mairiedemamoudzou.fr, rasmie.kolo@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 30 novembre 2020.

DIRECTEUR/TRICE ADJOINT DE LA RÉNOVATION URBAINE

La Ville de Mamoudzou recrute un/une Directeur/trice adjoint de la Rénovation Urbaine ANRU pour le NPRU de Kawéni.

Au sein de la direction Générale Adjointe de l’aménagement et du développement, et sous l’autorité du directeur de la rénovation urbaine, vous aurez en charge de seconder le directeur de la rénovation urbaine pour la mise en œuvre opérationnelle des programmes de renouvellement urbaine.

Vous managerez les agents du pôle « rénovation urbaine et habitat » et les accompagnerez dans leurs missions.

MISSIONS :

– Organiser et manager l’équipe du pôle

– Piloter l’élaboration du projet urbain

– Conduire la réalisation du PRU au plan opérationnel

– Assurer l’intégration des enjeux du NPRU dans les politiques publiques de la ville

– Aider l’élu porteur du projet à prendre des décisions et agir en matière de communication et de concertation

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Technique

Cadres d’emplois: Ingénieur /Ingénieur principal

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le 28 octobre 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani– 97600 Mamoudzou, aa.maissara@mairiedemamoudzou.fr, ich.delfina@mairiedemamoudzou.fr, rasmie.kolo@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 30 novembre 2020.

RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

La Ville de Mamoudzou recrute une/un responsable administratif et financier.

La/le responsable administratif et financier est le collaborateur du Directeur de la Rénovation Urbaine. Il/elle aura pour fonction principale la gestion administrative et financière de l’ensemble du programme de rénovation urbaine des quartiers de Kawéni et M’gombani. Il/ elle sera l’interlocuteur/trice direct des services instructeurs des demandes de subventions et aura également des missions de gestion budgétaire de l’équipe projet.

MISSIONS :

– En relation avec la Direction de la commande publique et des affaires juridiques, préparer l’ensemble des pièces des marchés de la direction,

– Suivre la convention partenariale pluriannuelle sur le respect des aspects administratifs et financiers et du plan de trésorerie,

– Réaliser et suivre les dossiers de demande de financement auprès des partenaires des projets : ANRU, DAS, FSE, CADEMA…

– Assurer les suivis financiers et comptables des opérations physiques sous maîtrise d’ouvrage ville,

– Assurer la coordination avec la Direction des finances de la ville

Missions complémentaires :

– Suivi des dépenses engagées pour le fonctionnement de la mission

– Congés et formation du personnel

PROFIL DE RECRUTEMENT

Catégories: A

Filière: Administrative

Cadres d’emplois: Attaché Territorial

Rémunération: Statutaire

Merci d’adresser votre candidature (Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de motivation et la copie du Diplôme le plus Elevé) avant le 28 octobre 2020 à Monsieur le Maire de Mamoudzou, B.P 01 Boulevard Halidi Selemani–97600 Mamoudzou, Le poste aa.maissara@mairiedemamoudzou.fr, ich.delfina@mairiedemamoudzou.fr, rasmie.kolo@mairiedemamoudzou.fr. Le poste est à pourvoir au 30 novembre 2020.