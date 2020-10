Réouverture de l’accueil sous condition à la SMAE et au SMEAM

« Le Syndicat des Eaux et la SMAE informent qu’à dater du lundi 5 Octobre 2020, la réception des clients reprend selon les jours et horaires suivants :

Lundi et Mardi De 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 (Fermeture des caisses à 15h15)

Mercredi et Jeudi De 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (Fermeture des caisses à 14h15)

Le vendredi De 7h00 à 12h00 (fermeture des caisses à 11h15)

Cette réouverture demeure accompagnée du maintien des gestes-barrière (port du masque, désinfection régulière, gel hydroalcoolique, distanciation sociale). A cet effet, la capacité d’accueil de l’espace clientèle est limitée à 36 personnes au lieu de 72 en période normale.

Il est rappelé que le règlement des factures de consommation d’eau peut être effectué :

– Gratuitement et en espèces dans tous les bureaux de Poste de Mayotte

-Par virement, les coordonnées bancaires étant indiquées au verso de votre facture

-Par carte bancaire à partir de votre espace client sur le site www.mahoraisedeseaux.com

Le SMEAM et SMAE remercient leur clientèle pour sa patience. »