Le rectorat annonce les Assises du numérique le 2 décembre

A l’initiative du Rectorat et de l’Agence Française de Développement (AFD), les acteurs de la transition numérique à Mayotte se réuniront le 2 décembre 2020, pour que élèves, jeunes, étudiants, etc. bénéficient d’un meilleur accès aux outils et services numériques « pour un développement durable de notre île ».

Lors de la crise sanitaire, l’Education Nationale à Mayotte a dû surmonter les difficultés de la mise en place de l’enseignement à distance sous diverses formes sur notre territoire, où seuls 17% des familles disposent d’un accès internet haut débit à leur domicile, soit 4 fois moins qu’en métropole (source INSEE 2020). A l’issue du confinement, comme toutes les académies de France, l’académie de Mayotte a lancé les États Généraux du Numérique (EGN) pour l’éducation et sa démarche participative, point de départ pour réussir à mettre en place une stratégie autour du numérique.

Le Rectorat de Mayotte a souhaité s’associer à l’Agence Française de Développement (AFD) au regard de sa bonne connaissance des enjeux de développement du territoire et de son expérience en matière de transition numérique en tant qu’outil de développement, pour lancer à Mayotte les Assises du Numérique qui se dérouleront le mercredi 2 décembre 2020.

Ces Assises réuniront les acteurs du numérique et de la société civile pour agir ensemble pour le développement du numérique sous toutes ses formes, sur tout le territoire et auprès de tous les mahorais. Lors de cette journée, six thématiques seront abordées dans des ateliers de travail :

Les infrastructures : « Comment rendre accessible l’internet haut débit à l’ensemble du territoire et au plus grand nombre ? »

Le matériel et les services : « Comment garantir l'accès et mettre à disposition du matériel et des services numériques à l'ensemble de la population ? »

La pédagogie : « Comment développer l'enseignement numérique pour correspondre au mieux aux spécificités mahoraises ? »

La formation et l'insertion : « Quelles sont les dispositions nécessaires au développement d'une filière numérique sur le territoire de Mayotte ? »

La gouvernance : « Comment assurer à travers une gouvernance efficace la mise enoeuvre des projets de transition numérique ? A quelle(s) échelles ? »

Le financement : « Quels financements disponibles et efficaces pour soutenir lesprojets de transition numérique à Mayotte ? »

Ces ateliers permettront aux collectivités, aux professionnels du numérique, aux services de l’état, aux usagers de la communauté éducative de Mayotte de construire la future feuille de route pour le numérique de Mayotte