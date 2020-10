Covid-19 : Hausse de 10 points du taux d’incidence

On compte 30 cas supplémentaire cette semaine par rapport à la semaine précédente : 111 du 26 septembre au 2 octobre, contre 81. Cela se traduit par un taux d’incidence qui prend plus de 10 points, 39,7 contre 29, pour 100.000 habitants en une semaine. On se souvient que la barre des 50 est fatidique en terme de circulation active du virus. Le taux de positivité passe de 8,3% à 11,5 %.

On compte toujours 6 clusters actifs. Davantage de dépistages cette dernière semaine, 1.140 contre 1.054.

Malgré ce regain du virus sur le territoire, on n’observe pas plus d’hospitalisations, 10, contre 11 auparavant, dont 5 en service de médecine et 3 en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie, on dénombre 3.892 cas de Covid-19 à Mayotte, et 42 décès.