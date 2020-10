BDM : Suicide d’un des salariés dans le cadre du conflit en cours

« Je ne viendrai plus ni sur le piquet de grève, ni dans l’entreprise », aurait expliqué mercredi à ses collègues celui qui était surnommé Bao. Il sortait d’une convocation par sa direction à l’issue du mouvement de grève qui s’était soldé par un protocole de fin de confit signé à la préfecture.

Il ne faisait pas partie des salariés poursuivis et menacés de licenciement, nous explique Eddine, un de ses oncles, qui travaille aussi au supermarché Jumbo, et qui a passé le week-end avec lui : « Il était sonné. Le directeur était entouré de deux adjoints, et il n’a pas voulu que j’accompagne mon neveu. Il lui a expliqué que ce conflit n’avait rien apporté de plus, que beaucoup ne pourraient pas toucher de 13ème mois, et que des licenciements seraient envisagés, même si lui n’était pas directement concerné. »

Ce qui l’aurait inquiété c’est une commande passée qui aurait pu ne pas être conforme, « mais surtout, l’idée d’être convoqué au tribunal, puisqu’ils sont 17 grévistes à être jugés ce mardi. Il a vu aussi un autre de ses oncles être licencié à la fin de ce conflit, alors que c’était lui qui l’avait fait entrer dans la boite. »

Il avait 34 ans et était père de 3 enfants, « sa femme était enceinte ». Le salarié s’est donné la mort cette nuit en se jetant de son appartement, « nous, sa famille, nous allons déposer plainte pour harcèlement moral ».

Avant que la nouvelle du drame soit connue, une rencontre était prévue à 10h à la Direction du travail ce lundi matin justement dans le cadre du conflit qui avait repris lors du licenciement de deux salariés.

La direction explique qu’elle ne veut pas réagir autrement qu’en indiquant que l’ensemble des salariés du groupe est en deuil, et qu’elle souhaite présenter ses condoléances à la famille.

L’ensemble des magasins du groupe seront fermés ce lundi, Jumbo score et les Douka be, et sans doute mardi.

A.P-L.