L’appel à mobilisation de la jeunesse de Zaïdou Tavanday à travers son hommage à « Ambdil »

D’emblée, Zaïdou Tavanday pose un décor quasi présidentiel en évoquant l’accession à la tête du chef-lieu de Mayotte « confrontés à des défis titanesques », d’Ambdilwahedou Soumaila, « le plus jeune Maire de l’histoire de Mamoudzou. Il doit cette victoire électorale à une campagne alliant dynamisme et endurance. Son expérience et son esprit d’ouverture lui ont permis de rassembler largement au de-là de sa famille politique LR. » Ce constat de grandeur posé, il revient sur la terre ferme en soulignant le virage que vient d’opérer la ville.

On ne peut que lui donner raison, au regard de la génération de ceux qui l’ont précédé, et qu’il nomme, « Chihabouddine Ben Youssouf, Mohamed Majani, Ladjo, Soudjay », qu’il renvoie « à leur retraite politique ». On comprend la teneur du début de sa tribune libre, il s’agit de faire barrage aux empêcheurs de légiférer en rond, « A ces anciens qui refusent de lâcher prise (…) toujours dans le paysage politique, et essayant à quelques manœuvres d’obstruction ».

« La voie est libre »

Il invite les jeunes à « se mettre debout » et à éviter les « petites combines de jeunes gens pressés ». A l’image du jeune maire Ambdil, originaire « du plus petit village de la commune, Tsoundzou2 », issu d’une famille modeste, « il a bâti son leadership, de fil en aiguille, par étape, dans la vie associative, aux cotés des plus grands et des plus petits, avec les gens, il n’a jamais été un jeune homme pressé mais a pris le temps de mûrir en responsabilité ».

La métaphore de grandeur guerrière ressurgit en fin de tribune, puisque Zaïdou Tavanday, en se défendant de toute comparaison personnelle, évoque ce haut-gradé de la 2ème Guerre mondiale « qui a pris la responsabilité de rependre, via les médias, le message selon lequel les voies qui mènent vers Paris étaient libres. Quand les forces résistantes et les populations ont entendu ce message rassurant, « LA VOIE EST LIBRE », ils ont pris confiance, se sont rués sur les routes, et se sont mis à marcher ensemble vers Paris. Soyez acteurs de votre temps, et le monde ira mieux, ‘LA VOIE EST LIBRE’ », conclut l’ancien conseiller départemental.

Une plume trempée dans une encre d’admiration mêlée d’espoir fou, mais après tout, un message aussi positif, ça ne fait pas de mal !

A. P-L.