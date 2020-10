Le préfet condamne les actes de sabotage à l’aéroport

La réaction du représentant de l’Etat n’aura pas tardé, après que l’avion Air Austral de Paris n’ait pu se poser ce jeudi matin, faute de présence des pompiers en grève.

Une enquête est d’ailleurs en cours, informe Jean-François Colombet, qui rapporte que « des individus ont pénétré cette nuit par effraction dans l’enceinte de l’aéroport et ont saboté les véhicules de secours. Cet acte criminel a empêché les sapeurs pompiers en service de faire sortir les engins indispensables à la sécurité des atterrissages. » Le vol en provenance de Roissy ayant été dérouté vers La Réunion, comme nous le relations.

Un autre avion avec quatre évacuations sanitaires à bord, a pu décoller in extremis de Mayotte pour rejoindre La Réunion, « après que les engins de secours aient été réparés en urgence ».

« Des plaintes seront déposées dès ce matin pour identifier et poursuivre les auteurs de cette action insensée et criminelle qui aurait pu entraîner des conséquences dramatiques », indique le préfet qui condamne avec la plus grande fermeté ces actes de gravité et forme le souhait que leurs auteurs soient très durement sanctionnés.