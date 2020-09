Covid-19 : pas d’aggravation notable de la situation à Mayotte

Les nouvelles statistiques de l’ARS chevauchant les précédentes sur 4 jours, on ne peut pas parler d’évolution d’une semaine à l’autre mais la tendance générale est toujours à la stabilisation de l’épidémie. Un 42ème décès est néanmoins enregistré.

Ce sont 81 nouveaux cas qui sont enregistrés du 21 au 27 septembre, contre 89 du 18 au 24 septembre. Moins de tests ont été pratiqués, 1.054 sur 6 jours (175 par jour) contre 1.178 auparavant, le taux de cas positifs est stable, 8,3 contre 9.

Le taux d’incidence, prioritairement retenu par le ministère de la Santé pour orienter la vigilance sanitaire est quasiment le même, 29 pour 100.000 habitants en une semaine, contre 30 auparavant.

On compte deux hospitalisations supplémentaires par contre, 11, dont 6 en médecine et 3 en réanimation. Une personne y ayant été placée est décédée, portant à 42 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l’épidémie (dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires). « Il s’agit d’une personne âgée de 60 ans, admise en réanimation depuis le 19 septembre », indique l’ARS. On compte toujours 6 clusters identifiés.

Depuis le début de l’épidémie, 3.779 personnes ont été touchées par le virus.

L’ARS enjoint la population à ne pas relâcher ses efforts. « Le virus circule toujours activement sur le territoire et il est dangereux ! Il reste indispensable de se faire tester en cas d’apparitions de signes évocateurs, et au moindre doute, pour se protéger et protéger ses proches en évitant de leur transmettre le virus. »