Cinéma: nouvelle programmation et nouveaux films à Chirongui cette semaine

La semaine commence avec le film « Police » d’Anne Fontaine, avec Omar Sy et Virginie Efira, et porte sur les réactions et les doutes d’un trio de policiers lors de la reconduire un étranger à la frontière. Également pour les petits, le film d’animation « Samsam« , « le plus petit des grands héros ».

Les autres films à l’affiche: « Rocks », de Sarah Gavron, décrite comme un « Ken Loach au féminin », pour sa description sociale d’un jeune réorganisant sa vie lors du décès de sa mère, en s’appuyant sur ses meilleures amies, « Le bonheur des uns », de Daniel Cohen, avec Vincent Cassel, Bérénice Béjo et Florence Foresti, sur le comportement d’une bande d’amis lorsque l’un d’entre eux devient médiatique, « Petit Pays » d’Eric Barbier sur la vie d’une bande de copain au Burundi en 1990 alors qu’éclate la guerre civile, « Tenet » de Christopher Nolan, entre espionnage international et renversement temporel, « Greenland » de Ric Roman Waugh, un film catastrophe sur l’avenir menacée sur Terre par la chute d’une comète.

