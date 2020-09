CUFR : conférence sur « Charles de Gaulle, officier et écrivain (1914-1940) »

L’équipe du Pôle Culture du CUFR présente sa prochaine conférence publique qui se tiendra vendredi 2 octobre à 12h30 dans l’Amphithéâtre du CUFR,

Antoine Roussel, Officier de l’armée de terre et historien interviendra sur le thème « Charles de Gaulle, officier et écrivain (1914-1940) ». Le conférencier a servi successivement au Musée de l’Armée, à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active et aux Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan où il occupait la fonction de chef du département Histoire et Géographie. Il assure actuellement une mission d’enseignement en tant que détaché au sein du corps des agrégés de l’EN.

« La carrière d’officier du général de Gaulle entre 1914 et 1940 est souvent trop brièvement évoquée. L’objectif de cette conférence est de contextualiser ses écrits et sa pensée stratégique, d’analyser comment ses expériences et la diversité des influences (personnalités politiques et militaires) contribuent à l’élaboration d’une pensée stratégique originale mais également à conceptualiser l’exercice du commandement qui annonce sa conception de l’exercice des responsabilités politiques. »