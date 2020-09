Des actions pour la Journée mondiale de la contraception

Comme année pour le 26 septembre, l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Réseau périnatal de Mayotte (REPEMA) mobilisent différents acteurs pour informer et sensibiliser la population aux méthodes de contraception, aux risques liés aux rapports sexuels non protégés, aux grossesses précoces, aux interruptions volontaires de grossesses (IVG) ou encore aux infections et maladies sexuellement transmissibles (IST/VIH).

Tout au long de l’année, l’ARS coordonne et soutient les actions de prévention et de soins en santé sexuelle et le Réseau Périnatal de Mayotte contribue à la qualité et la sécurité de la prise en charge en périnatalité, notamment par la prévention autour de la vie affective et sexuelle chez les jeunes.

Comme chaque année, des temps d’échange sont organisés : Répémobile, interventions en milieu scolaire et à la radio, tables rondes autour de la contraception.

L’ARS de Mayotte et le REPEMA invitent à participer largement aux événements ci-contre.