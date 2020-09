CD : Préavis de grève d’une partie des agents de ménages et de surveillance

Une partie des agents du conseil départemental dépose un préavis de grève à compter du 28 septembre.

Leur syndicat FO pointe dans un communiqué des problèmes « de gouvernance et de management, des mauvaises conditions d’hygiène et de sécurité, de dysfonctionnement du CHSCT, de mauvaise situation sanitaire liée à la Covid, les problèmes d’évolution de carrière et de formation et la mauvaise gestion des congés portant sur certaines catégories d’agents » : les personnel en charge du ménage, les gardiens et agents de surveillance, les agents de surveillance des tortues, les jardiniers, les agents de la brigade rivière.

Des personnels qui n’auraient pas reçu d’écho à leurs revendications, et qui déposent donc un préavis pour une grève le 28 septembre à 7h.