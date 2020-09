Un programme ciné musclé pour les prochains jours à Chirongui

Les programmations s’enchainent au Pôle culturel de Chirongui, et chacun peut trouver film à sa vue.

Il y a deux semaines, les habitants de Mayotte pouvaient découvrir quasiment en même temps que ceux de métropole le dernier opus de Christopher Nolan, Tenet, et dimanche dernier, avec un décalage de dix jours, c’est « La daronne » qui était proposé sur l’écran noir de la belle salle du Pôle culturel de Chirongui. La belle Isabelle Hupert a moins séduit que John David Washington, mais nul doute que la programmation à venir va réveiller les envies.

Aux côtés de « Tenet », « Effacer l’historique », retrace la lutte contre les GAFA, « Petit pays », en plus dramatique la guerre civile au Burundi, « Epicentro », documentaire sur Cuba et le cinéma de propagande, « Greenland », une science-fiction sur la menace que fait peser une comète en trajectoire de la Terre, et quatre films pour enfants, « Bigfoot family », « Dreams », « Scooby » et « Samsam ».

Consulter Ciné chirongui mon programme-pdf