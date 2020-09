CUFR : reprise des D.U. « Valeurs de la République et religion » et « Société, langues et cultures de Mayotte »

Deux DU spécifiques au Centre universitaire reprennent leurs activités. Le premier porte sur les « Valeurs de la République et religions ». Il poursuit un triple objectif : Transmettre un socle commun de connaissances dans trois grands domaines, Laïcité et institutions de la République, Grands principes du droit des cultes, Sciences sociales et humaines des religions , Développer des compétences en vue de faciliter la gestion des personnels et des institutions cultuelles et préparer les aumôniers à l’exercice de leurs fonctions, Promouvoir la connaissance du fait religieux et des religions implantées sur le territoire français.

Cette formation est ouverte à tout public sans condition de diplôme. Elle s’adresse notamment aux :

– cadres religieux des différents cultes

– personnes susceptibles de remplir des missions d’aumônerie et aumôniers de tous cultes travaillant dans des établissements pénitentiaires, des établissements hospitaliers et dans l’armée

– anciens Cadis de Mayotte et leurs secrétaires greffiers, devenus médiateurs sociaux

– fonctionnaires (élus, agents des préfectures, enseignants, travailleurs sociaux, éducateurs, référents ou correspondants « laïcité » de chaque administration… (Conformément à la circulaire du 15 mars 2017 relative au respect du principe de laïcité dans la fonction publique)

– salariés du secteur privé concernés par le fait religieux

– responsables associatifs religieux ou de la société civile

– étudiants.

Les 145 heures de formation sont dispensées au Centre Universitaire de Mayotte à Dembéni, de novembre 2020 à mai 2021, en cours du soir du lundi au vendredi (de 16h00 à 19h00), en session intensive ou étalés dans le temps, et le samedi matin.

Le nombre de places est limité à 30. Le coût de la formation s’élève à 300€ .

Responsable de la formation: Frantz THILLE, Professeur agrégé d’histoire référent laïcité du CUFR de Mayotte – frantz.thille@univ-mayotte.fr

Le deuxième DU est intitulé « Société, langues et cultures de Mayotte ». Il s’agit de développer et d’enrichir la culture générale relative à la société mahoraise dans l’archipel des Comores et dans sa relation avec la France, sanctionner l’acquisition d’une culture générale solide sensibilisant à la préservation du patrimoine immatériel de Mayotte. Ouverte depuis septembre 2016 au Centre universitaire, cette formation diplômante s’étendant sur deux semestres permettra à l’apprenant de se construire un savoir concret sur l’île de Mayotte, de le contextualiser, de développer un sens critique, des compétences linguistiques (français, shimaoré et kibushi) qui lui permettront d’élargir sa vision du monde, de devenir plus sensible aux questions de plurilinguisme et d’interculturalité mais aussi d’acquérir des outils de base pour pouvoir évoluer individuellement dans les connaissances sur l’archipel des Comores et Mayotte en particulier.

Le DU « Société, langues et cultures de Mayotte » vise aussi à renforcer et élargir les compétences acquises en situation professionnelle et préparer aux métiers liés à la culture et à l’insertion professionnelle : journalisme local, associations culturelles, tourisme, etc.

Les cours se dérouleront le vendredi (de 17h à 19h) et le samedi matin au Centre universitaire pour un total annuel de 156 heures.

La sélection des candidats est organisée par le Centre Universitaire de Mayotte.