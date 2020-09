Quelles perspectives entrepreneuriales pour les jeunes mahorais à travers la technologie financière ?

Les Délégations de Mayotte à Paris et à La Réunion organisent un webinaire sur la Fintech. Deux mots valise pour traduire ce séminaire par internet organisé le vendredi 30 septembre autour de ce secteur d’activité qui déploie la technologie pour améliorer les activités financières. Le terme « fintech » est une contraction de « finance » et de « technologie ».

Ces deux Délégations comptent parmi leurs missions la valorisation des talents mahorais. Plusieurs actions afin de susciter des initiatives et mettre en lumière l’esprit entrepreneurial des acteurs et porteurs de projets mahorais à travers le monde.

Face aux mutations de l’économie mondiale, un webinaire est donc organisé avec Dhitoimaraini Foundi, expert en finances alternatives et technologies financières (FinTech), sur les questions que se posent un grand nombre de jeunes entrepreneurs mahorais :

« Quelles perspectives entrepreneuriales pour la jeunesse mahoraise ? En quoi la FinTech est-elle un levier de croissance ? »

La webconférence se déroulera en simultanée le vendredi 30 septembre à 9h30 à Paris, 10h30 (Mayotte) et 11h30 (La Réunion) et vise non seulement « à partager l’expertise de Dhitoimaraini Foundi et plus largement susciter l’envie de créer et entreprendre ».

Un événement proposé par le Conseil départemental de Mayotte dans l’idée de « permettre de rassembler des personnalités de tous horizons pour partager les savoirs, les témoignages, et s’enquérir de l’expérience de celles et ceux qui excellent dans leurs domaines, ont du talent et font la fierté et le rayonnement de Mayotte. »