Un smartphone, 48h de tournage, 1800€ de prix à gagner

Le premier prix est de 800€, les deux suivants, de 500€. De quoi dignement récompenser les lauréats des 48h Smartphone qui démarrent le premier octobre. Le principe est simple, il s’agit de tourner en deux jours un reportage avec un téléphone portable, par équipe.

« Les participants disposent de deux jours pleins pour écrire, tourner, monter un reportage qu’ils devront impérativement remettre 48h après le lancement du concours. Pour cela les équipes devront faire preuve de créativité mais aussi de rapidité et de persévérance pour réaliser leur court métrage en 48h chrono ! » détaille le rectorat.

« Les « 48h du reportage sur smartphone » auront lieu du jeudi 1er octobre 2020 à 18h00 au samedi 3 octobre 2020 à 19h00 (heure de Paris) en même temps sur le territoire du Pays Vichy-Auvergne et sur celui de l’île de Mayotte. Ce concours comprendra deux sections pour la métropole et l’île de Mayotte :

• Une section Lycées et collèges, réservée aux établissements scolaires, ou classes de ces établissements,

• Une section Tout public, réservée au public non scolaire.

Cette année, 5 thématiques sont proposées pour la réalisation des reportages : Sport, Santé, Alimentation, Culture, Entreprise Pour participer, il est nécessaire de constituer des équipes représentées par une personne majeure. Pour les établissements scolaires ou les classes de collège ou lycée, il est demandé qu’un professeur supervise chaque équipe. Chaque reportage devra durer entre 3 et 7 minutes, génériques non compris. Les équipes concourent sur 3 prix : Prix du Jury Prix du meilleur Son Prix de la meilleure Image Ces prix sont dotés respectivement de 800 €, 500 € et 500 €. Les établissements scolaires ou classes de ces établissements lauréats se verront remettre des prix équivalents en matériels audiovisuels. »

Trois dates à retenir

La soirée « Kick-off » ouvert au public aura lieu le 1er octobre à l’amphithéâtre du CUFR. La soirée débutera vers 17h00 (heure de Mayotte) par la projection du film Morabeza de Jeremy Billon (2019), Ce film est en rapport étroit avec la problématique qui sera traitée lors de l’itinérance des étudiants de l’atelier cinéma qui suivra le concours 48h smartphone. Durant cette soirée chaque équipe devra tirer au sort deux thématiques parmi les 5 proposées, puis en simultanée avec Vichy, recevra le nom d’un objet à intégrer dans le reportage et une phrase à formuler à haute et intelligible voix. La soirée s’achèvera par un buffet offert par le CUFR (sous réserve des conditions sanitaires) tandis que sera lancée la compétition.

La réception des films sera faite au CUFR le 3 octobre avant 20h.

La remise des prix aura lieu le 6 novembre 2020 à partir de 17h00 en présence de personnalités et membres du jury, des équipes de tournage et du public. Les œuvres des équipes en présence seront projetées, avant la remise des prix par un jury de professionnels ou de personnalités. L’événement s’achèvera en musique avec le groupe Del Zid et ses musiciens et artistes.

Modalités d’inscription :

« Chaque équipe remplit le formulaire d’inscription disponible sur notre compte Facebook Les 48h smartphone Mayotte et le renvoie correctement rempli par courriel à l’adresse de l’association :

albertlondresvichy@gmail.com

mais aussi à l’adresse suivante :

48h.smartphone.mayotte@gmail.com

Le droit d’inscription au concours est fixé à 20 € par équipe. Il sera effectué par chèque à l’ordre de : Association Planète Jeunes Reporters / Sur les pas d’Albert Londres et sera déposé au bureau du pôle culture du CUFR jusqu’au jour du début du concours le 1er octobre.

Tout dossier non complet sera refusé.

Chaque équipe devra être représentée par une personne majeure.

Choix des thématiques

Lors de la soirée Kick-off chaque équipe tire un papier sur lequel sont inscrits deux thématiques parmi les 5 proposées. Vous choisissez une des thématiques et vous l’annoncez aux organisateurs.

Éléments imposés

Lors de la soirée Kick-off à 19h45 nous annonçons les éléments imposés. Ces éléments doivent obligatoirement être inclus dans le film. Si l’un de ces éléments est manquant le film sera donc éliminé.

Phrase à décliner à haute et intelligible voix. Elle doit être entendue ou lue (Attention à l’orthographe). La ligne de dialogue doit être en une seule phrase mot pour mot !

Accessoire

Un accessoire simple est découvert juste avant le début des 48h. Il doit être mis en valeur dans le reportage, sous peine de nullité de la candidature.

Attention, outre cet accessoire, seul le smartphone doit être utilisé pour le tournage ET le montage, sous peine de nullité.