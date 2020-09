Priorisation des déchets pour le World Clean up Day cette année

Le World Clean Up Day (Journée de nettoyage mondial, en français) aura lieu ce samedi 19 septembre. Les Naturalistes de Mayotte veulent aller au-delà de la seule élimination des déchets, pour cibler les plus polluants et les plus fréquemment abandonnés.

A l’occasion du rendez-vous mondial annuel, les Naturalistes de Mayotte vont renouveler leur opération de l’année précédente, qui consiste à mobiliser les participants d’un bivouac d’observation des tortues marines à Saziley pour effectuer une collecte de déchets sur la plage et dans la mangrove de grand Saziley.

Cette année, l’objectif est de caractériser les déchets collectés pour identifier les plus récurrents. Les collectes précédentes ont déjà révélé l’omniprésence des déchets plastiques sur les plages, qui mettent des centaines d’années à se désagréger, partent dans le lagon et après consommation par les organismes marins, rejoignent nos assiettes et s’accumulent dans notre organisme.

« En première ligne, on retrouve principalement des bouchons et bouteilles plastiques, mais aussi des tongs, qui viennent en nombre polluer les plages de l’île. En figure iconique de cette pollution exponentielle, on retrouve également un peu partout sur les plages des emballages du très apprécié CapriSun, qui allient plastique à usage unique et plastique non-recyclé », note l’association.

« La gestion des déchets plastiques est un enjeu majeur, aussi bien à Mayotte qu’à l’échelle mondiale. La réduction de notre production de plastiques, notamment ceux destinés à un usage unique, est un élément essentiel pour limiter la dégradation de notre environnement. Ces déchets ont un impact sur une grande partie des êtres vivants, nous y compris, et il est impératif de prendre en main cette question avant que les répercussions sanitaires s’aggravent de manière irrémédiable.

Le World Clean Up Day, qui regroupe chaque année des actions de collecte sur toute la planète, est une bonne occasion de rappeler l’urgence d’une meilleure gestion de nos déchets, sans quoi ces opérations restent anecdotiques face à l’étendue de la problématique. »