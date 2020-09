Zone d’Aménagement à Bandrélé: la population invitée à donner son avis

L’Établissement Public Foncier et d’Aménagement de Mayotte (EPFAM) invite la population à venir donner son avis dans le cadre du projet de ZAC dans le quartier de Mjini à Bandrélé. Pour ce faire, une réunion publique est organisée le vendredi 18 septembre, de 16h à 18h, sur le parking de la Mairie de Bandrélé.

A l’issue de réflexions menées par l’EPFAM en partenariat avec la Communauté de communes du Sud et la mairie de Bandrélé sur le secteur Mjini à Bandrélé, il a été décidé

d’engager le projet d’aménagement de ZAC afin de répondre aux besoins en logement de

la population de la commune de Bandrélé et plus généralement du sud de Mayotte.

En conséquence, l’EPFAM et ses partenaires ont lancé en décembre dernier une démarche de concertation avec la population, qui constitue la première étape de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Dans ce cadre, une première réunion publique s’est tenue fin 2019 pour présenter les orientations générales du projet et recueillir l’avis du public. Une seconde réunion publique est organisée cette semaine pour présenter les lignes retenues et obtenir les observations de la population.

Les acteurs du projet invitent donc la population à venir assister à la réunion publique du vendredi 18 septembre de 16h à 18h sur le parking de la Mairie de Bandrélé. De nouveaux rendez-vous sont prévus dans les mois à venir, préalablement à la création de la ZAC de Mjini.

Les objectifs de l’opération d’aménagement sont définis comme suit :

– Créer un nouveau quartier ouvert sur la commune mais ayant sa propre identité

– Desserte, liaisons avec les quartiers avoisinants, maillage du réseau

– Renforcer la mixité sociale, fonctionnelle et des usages

– Équiper le quartier

– Prendre en compte l’eau dans l’aménagement

– Valoriser les zones non constructibles du fait du relief et des aléas

– Avoir un projet financièrement réalisable