Des bandes de jeunes ont semé la terreur dans la commune de Combani la semaine dernière, qui ont eu le temps de brûler plusieurs véhicules. Mais on peut aussi évoquer la dégradation sécuritaire nocturne sur l’axe Longoni-Kawéni, avec des barrages et rançonnages des automobilistes.

S’adressant au ministre des outre-mer, la députée Mahoraise décrivait ainsi ce mardi à l’Assemblée nationale « une situation de pourrissement, des habitants apeurés, exaspérés, qui décident de se protéger eux-mêmes (…) Le désespoir et le sentiment d’abandon sont très forts au sein de la population. (…) Je veux aussi parler de la colère des habitants contre les immigrés clandestins. Les Mahorais sont des Français qui attendent des résultats concrets et des mesures adéquates afin de rétablir la loi et l’ordre sur le territoire mahorais. »

En réponse, Sébastien Lecornu a jugé la situation « extraordinairement préoccupante », et évoque une « montée en puissance de la réponse régalienne ». Il dit sa volonté de « dresser des solutions et d’en parler sans tabou ». Il parle là de l’immigration clandestine et de l’opération Shikandra dédiée à sa lutte, qui a « donné des résultats significatifs en 2019 », explique-t-il, avec un chiffre de reconduites record. Il doit « de nouveau monter en puissance ».

Il appelle à « parler vrai avec les Comores », avec « une initiative diplomatique forte désormais ». Un dossier figé. Un premier pas avait été franchi avec la rédaction d’un document cadre avec nos voisins, mais qui peine à aboutir. Enfin, le ministre des outre-mer a promis un bilan des dix ans de départementalisation de Mayotte, « sereinement, calmement ».

Rappelons que deux émissaires du gouvernement doivent venir sur le département à la suite de la démarche des élus Mahorais il y a dix jours.

A.P-L.