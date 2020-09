Reprise des marchés agricoles et d’artisanat mensuels du Sud

La Communauté de Communes du Sud et les communes membres (Bandrélé, Bouéni, Chirongui, Kani-Kéli), organisent une nouvelle édition des Marchés Agricoles et d’Artisanat dans le Sud, à partir du samedi 26 septembre 2020, à Majiméouni (Bouéni), puis chaque dernier samedi du mois dans une autre commune du Sud.

Le Développement Économique étant une des priorités et compétences obligatoires de la Communauté de Communes, celle-ci mène de nombreux projets liés à l’alimentation, l’agriculture et la pêche sur le territoire. En lien avec ces projets et dans une démarche de valorisation des producteurs et artisans, la CCSud et les communes du Sud ont mis en place des marchés évènementiels, co-financés par le CGET.

Ces journées sont organisées de manière collaborative, avec les communes et l’intercommunalité, et grâce aux exposants du Sud.

En 2020 ces marchés démarrent à partir de Septembre et sont adaptés au contexte particulier de la crise sanitaire que nous traversons. Les organisateurs et exposants veillent à ce que les gestes barrière soient appliqués (distanciation, port du masque, lavage de mains).

Les habitants pourront ainsi profiter de nos produits locaux (fruits, légumes, épices), nos savoir-faire (artisanat, plats traditionnels), et des animations.

Les marchés se dérouleront selon le calendrier suivant:

– Majiméouni (Bouéni), au carrefour, le samedi 26 septembre 8h-13h

– Hamouro (Bandrélé), au marché, le samedi 31 octobre 8h-13h

– Chirongui, lieu à définir, le samedi 28 novembre 8h-13h

– Kani-Kéli, devant l’école La Rose, le samedi 26 décembre 8h-13h

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook de la CCSud, ou par mail en vous adressant au Service Développement des Activités Economiques -economie@ccsud.yt