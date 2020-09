Le Hip hop mahorais à l’honneur en métropole

Mayotte sera à l’honneur dans la région Centre Val de Loire en ce mois de septembre avec une première représentation du spectacle Outoungou à l’Equinoxe, scène nationale de Châteauroux, ce vendredi 18 septembre 2020 dans le cadre de la soirée de lancement de la saison 2020-2021.

Le spectacle Outoungou avait enflammé le public à Mayotte en 2017. Un rythme soutenu, mêlant performance sportive et mise en scène d’un récit où tradition mahoraise et modernité se renvoient la balle.

Il est produit et accompagné par Hip Hop Evolution avec le soutien de la DAC Mayotte, du FEAC financé par le Ministère de la culture et le Ministère des Outre-mer, ainsi que du Conseil départemental. Il a été chorégraphié par Kenji, et il est interprété par 5 danseurs de Mayotte talentueux : Yasser Abdou « Djily » et Saimoune Chadhouli « Gomez » de Labattoir/Chiconi, Ankiffoudine Sandani Ousseni « Ankif » de Dembeni, Anli Ahamadi « Sasuké » de Kahani/Mtsapéré et Nidhoimi Oili « Stoubou » de Kahani.

Ces danseurs ont été repérés dans le cadre des événements et des actions Hip Hop Evolution depuis 10 ans sur Mayotte, en partenariat également avec la Politique de la Ville de la Préfecture de Mayotte et la DJSCS de Mayotte.

Après L’Equinoxe, une des grandes scènes nationales de France, c’est en zone rurale de la région Centre Val de Loire que le spectacle Outoungou sera attendu grâce à la rencontre avec Laëtitia Fourrichon et Thony Jeanjean de la Compagnie Oh ! Z’art Etc, basée à Neuilly en Sancerre et venue en Résidence de création en milieu scolaire à Mayotte, avec le soutien de la DAC Mayotte et du Rectorat, en 2019 et 2020.