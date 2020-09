Parcours thématique et stands pour une avant-première de la Journée mondiale du Climat samedi

Cette journée sera l’occasion de faire un bilan des conséquences du changement climatique à Mayotte et sur la nécessité d’agir pour en limiter les effets. Organismes publiques, municipalités et associations environnementales se réuniront pour mettre en commun leur connaissances, échanger avec le grand public et développer ensemble des solutions durables et concrètes pour l’avenir du littoral mahorais.

Accompagné par le comité des jeunes de Kani-Kéli ainsi que par des associations ambassadrices du lagon (l’Association Culturelle Educative et Environnementale de Moinatrindri, 976 Prévention, Tama Ya Leo Na Messo), L’Union des Jeunes Espoirs de Kani-Bé s’est immédiatement proposé pour accueillir l’événement dans son village.

Les enjeux autour du littoral mahorais sont multiples, et la commune de Kani-Kéli en est un exemple. Envasement, érosion des sols, recul du traits de côte, perte de terre arable, dégradation de la mangrove et déversements non contrôlés des eaux usées dans la mer sont autant de problématiques qui seront abordées lors de cette journée.

A la fois durant un parcours thématique où les visiteurs, accompagnés d’experts, seront conviés à prendre part à une activité de plantation pédagogique de palétuviers. Et également aux stands tenus par nos collaborateurs, où ils partageront leurs actions et répondrons à vos questions dans leur domaine de compétence.

Sont partenaires : L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), Le Conservatoire Botanique, Le Centre Universitaire de Mayotte, Le Parc Naturel Marin, L’Office Français pour la Biodiversité (OFB), L’Office National des Forêt (ONF), La Direction de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement (DEAL), Le Conservatoire du Littoral, La Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS), L’Agence Régionale de Santé (ARS), La commune de Kani-Kéli, La Communauté des communes du Sud (CCsud), Le Conseil Départemental, Le Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (SIEAM), Le Conservatoire du Littoral, Le Groupe d’Etudes et de Protection des Oiseaux de Mayotte (GEPOMAY), La Plateforme d’Intervention Régionale de l’Océan Indien Mayotte (PIROI)

La journée se déroulera comme suit:

8h00 Accueil et discours d’ouverture autour d’un petit déjeuner

Accueil et discours d’ouverture autour d’un petit déjeuner 9h00 Départ du parcours thématique et exposition des stands

Départ du parcours thématique et exposition des stands 11h00 Activités de plantation des palétuviers

Activités de plantation des palétuviers 12h30 Restitution, repas et discours de clôture

« Alors n’hésitez pas, le 19 Septembre, retrouvons-nous tous sur la plage de Kani-Bé à partir de 8h.

En raison de la situation sanitaire, pour participer à la visite et à la plantation des palétuviers, il est nécessaire de s’inscrire au +262 639 10 83 18″