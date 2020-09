Le Pôle culturel du CUFR reprend avec un programme ambitieux malgré la crise sanitaire

C’est une « reprise progressive » que promet le pôle culturel du centre universitaire de Mayotte. Une reprise néanmoins riche malgré un contexte difficile en raison de la crise sanitaire.

« Depuis sa création il y a 6 ans, le Pôle Culture du CUFR développe son offre culturelle avec le soutien de la DACMayotte, de la DJSCS et du Rectorat d’Académie. Avec ses partenaires artistiques, le CUFR propose aux usagers des ateliers de pratique artistique (théâtre, cinéma, danse), des master class, mais aussi des projets culturels et citoyens développant la mobilité et offrant des outils susceptibles de structurer les projets professionnels des étudiants les plus investis (« Ecole Nomade » du Théâtre du Soleil ou actions de coopération culturelle régionale par exemple). Cette offre variée constitue pour les usagers une véritable opportunité d’ouverture et d’enrichissement. Des séjours de découverte culturelle sont également proposés (« Itinéraires culturels », « Universîliennes », « Traversées », « Festival du Reportage de Vichy »). En 2020, l’’organisation d’une vingtaine de conférences de culture générale ouvertes à toute la population mahoraise vient compléter cette offre. Voici donc le programme de la rentrée 2020 du Pôle Culture du CUFR de Mayotte. Nous reprenons progressivement nos actions, nos ateliers et nos conférences en conservant le plus de flexibilité et de réactivité possible afin de répondre aux contraintes de la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés. Beaucoup de projets et de concerts ont dû être reportés ou simplement annulés. Les conditions actuelles ne nous permettant pas de les réinscrire immédiatement à l’agenda, nous espérons reprendre la programmation des spectacles Hippocampus à compter de janvier 2021. »

La reprise des conférences se fera donc dès ce vendredi 18 septembre, voici le programme jusqu’au 27 novembre :

Conférences

Vendredi 18/09/2020 à 12h30 Damien DEVAULT Maître de conférences en Ecotoxicologie au CUFR L’énergie thermique des mers

Vendredi 25/09/2020 à 12h30 Lydia BARNEOUD & CEMEA & JADE Association Haki za Wanatsa La Convention internationale des droits des enfants un outil encore trop méconnu sur le territoire

Vendredi 02/10/2020 à 12h30 Antoine ROUSSEL Professeur d’Histoire Charles de Gaulle, officier et écrivain (1914-1940)

Vendredi 09/10/2020 à 12h30 Jean-Jacques SALONE MCF en didactique des mathématiques CUFR de Mayotte

Le patrimoine mathématique de Mayotte

Vendredi 23/10/2020 à 12h30 Frantz THILLE Professeur Agrégé d’Histoire au CUFR Islamisme, djihadisme, approche de la radicalité et indicateurs de basculement

Vendredi 30/10/2020 à 12h30 Bruno GIRARD, Dr en anthropologie de l’image cinématographique – CUFR de Mayotte

L’Anthropologie de l’image cinématographique

Vendredi 06/11/2020 à 12h30 Anouk MARTAUD-ROBERT Professeure agrégée lettres théâtre Théâtre et cinéma : complicité ou rivalité ?

Vendredi 13/11/2020 à 12h30 Bruno AGAR

Dr en civilisation anglophone et cultural stories Religion, politique et tradition : le peuple mahorais sous domination ? Une approche critique

Vendredi 20/11/2020 à 12h30 Fanny DUREYSSEIX MCF en Sciences du langage – CUFR de Mayotte

Le shimaore aujourd’hui : le parler, l’écrire, l’enseigner, l’apprendre – état des lieux, enjeux et perspectives

Vendredi 27/11/2020 à 12h30 Bruno NOEL Artiste enseignant théâtre

Une approche de la scénographie de Claude RÉGY metteur en scène théâtre

Des ateliers divers

Théâtre Universitaire « N’Gnora za Théâtre » – Auditorium Chaque vendredi de 11h à 14h la troupe se réunit dans la salle Auditorium. Les premières séances, assurées par le comédien professionnel Thomas BREANT de la Cie Stratagème, permettront de définir un programme tenant compte du contexte de la crise sanitaire et des exigences liées à notre projet de mise en place d’un DU « Pratique du spectacle vivant » à la rentrée 2021. Sur inscription au Pôle Culture et sur sélection. Restitutions publiques : Festival Baobab et CUFR.

Atelier Cinéma Bruno Girard – Salle 8 à 11h Depuis 2019, le Pôle Culture, soutenu par la DAC et la DJSCS, a proposé aux étudiants du CUFR un atelier cinéma consacré au langage de l’image et à la réalisation sous toutes ses formes. Après une participation remarquée au festival francophone du reportage court France Monde – France Océans 2020, festival qui s’est tenu à Vichy en février dernier et son implication au Marathon du film de Vence en juillet 2020, l’atelier travaille cette année à la réalisation d’une fiction. La mise en place d’un concours intitulé « Les 48h Smartphone » du 1er au 3 octobre 2020 vient enrichir ce programme consacré à la découverte de l’audiovisuel et du cinéma. Sur inscription au Pôle Culture

Atelier Danses Latinos Soilihi MOHAMED ALI – Salle 3 à 11h Chaque vendredi de 11h à 13h. L’atelier permet de découvrir les danses latinos, en particulier la batchata et la salsa. Ouvert au public extérieur dans la limite des places disponibles. Sur inscription au Pôle Culture

ISD Hip Hop Avec Assane Mohamed aka Assez / HHE Sur une idée de Hip Hop Evolution (HHE), retrouvez Assez et des danseurs/euses de hip hop pour deux sessions ISD « Instant Secret Danse » proposant un atelier d’Initiation, un spectacle ouvert à tous, suivi d’un débat permettant l’échange avec le public autour de la proposition artistique et de la danse en général. Les vendredis 16/10 et 20/11 de 11h à 14h

Masterclass Performance multimédia En partenariat avec Sisygambis A l’occasion de la création vidéo musicale de Sisygambis “Les rythmes de la transe” et de la réalisation de plusieurs films tournés avec les étudiants du CUFR et de Madagascar durant les master class itinérantes de Fianarantsoa et de Mahajanga, les 12 inscrits découvriront les étapes techniques et artistiques de la réalisation d’une performance qui se déroulera en public en fin de session. Du 26 au 30 octobre 2020 – Sur inscription au Pôle Culture

Master class et séjour culturel 2020

Marseille

Du 11 au 19 décembre 2020 Ce projet de correspondances MarseilleMayotte imaginé par le CUFR et par Sisygambis Les 7 Portes prend la forme d’un séjour culturel à la Friche Belle de Mai comprenant une master class d’écriture poétique en immersion. Il concerne à la fois des étudiants du CUFR de Mayotte, de l’Université d’AixMarseille et, plus largement, le public issu de la communauté de Marseille et originaire de l’archipel des Comores. L ’ o b j e c t i f e s t d e c o n d u i r e l e s participant(e)s à un processus d’écriture à partir d’éléments simples mais très singuliers de la création : photos, textes, musique, son. Une restitution publique viendra clore ce travail. Afin de favoriser les échanges et de nourrir l’imaginaire des participants, les étudiants de Mayotte assistent le soir à des spectacles , des concerts et visitent des expositions : Festival Africa 2020 à la Friche la Belle de Mai, Festival Reevox, Nuits d’Hiver, GMEM, expositions “Le Grand Mezze” Mucem (avec l’installation de Sisygambis pour 6 écrans) et ” l’Orient Sonore”, Théâtre de la Criée, Cinéma le Gyptis

« Les 48h Smartphone »

Du 1er au 3 octobre 2020

Initialement créée par l’association vichyssoise « Sur les pas d’Albert Londres », le concours 48h Smartphone se déroulera pour sa seconde édition en simultanée à Vichy et à Mayotte en partenariat avec le Rectorat, la DAC, la DJSCS et Mayotte La1ère. Le concours consiste à réaliser un reportage en français -ou sous-titré en français- en 48h de temps et en utilisant uniquement un smartphone pour le tournage et les applications pour smartphone ou les plateformes dédiées pour la réalisation du montage des images et du traitement du son. 3 dates à retenir : La soirée « Kick-off » ouvert au public le 1er octobre à l’amphithéâtre du CUFR. Durant cette soirée chaque équipe devra tirer au sort deux thématiques parmi les 5 proposées, puis en simultanée avec Vichy, recevra le nom d’un objet à intégrer dans le reportage et une phrase à formuler à haute et intelligible voix. La réception des films sera faite au CUFR le 3 octobre avant 20h. La remise des prix aura lieu le 6 novembre 2020 à partir de 17h00 en présence de personnalités et membres du jury, des équipes de tournage et du public. Les oeuvres des équipes en présence seront projetées, avant la remise des prix par un j u r y d e p r o f e s s i o n n e l s o u d e personnalités. L’événement s’achèvera en musique avec le groupe de Del Zid.