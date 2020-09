Évaluation des élèves dans un contexte post-confinement

Comme les années précédentes, les élèves de CP et de CE1, de 6ème et de seconde sont évalués, indique le rectorat. Les évaluations ont débuté le 14 septembre jusqu’au 25 septembre pour les CP et les CE1 sur le français et les mathématiques, et du 14 septembre au 2 octobre pour les élèves de 6ème et pour les élèves de seconde.

« Les tests de positionnement seront reconduits pour les élèves de classe de seconde et pour la première fois les élèves de première année de CAP pourront y partici­per. Ces évaluations à vocation pédagogique vont permettre aux enseignants de repérer les forces et les faiblesses de leurs élèves et d’envisager des moyens de remédiation, des dispositifs d’aide afin de promouvoir l’égalité des chances. La ren­contre avec les parents est essentielle et il est important que les parents, tous les parents puissent échanger avec les professeurs autour de la restitution des résultats de leurs enfants.

Pour les établissements du 2nd degré, nous mettons en place des passations di­rectement en ligne soit en utilisant le réseau internet des établissements, soit en utilisant des bornes 4G. Cette expérimentation de bornes 4G devrait permettre de rendre la passation plus fluide et surtout de renforcer le débit internet des établis­sements en attendant la fibre optique et le très haut débit », indique le rectorat.

Des tests d’autant plus importants cette année qu’ils devront mesurer les pertes de connaissance et de niveau induites par les prés de trois mois de confinement à Mayotte.