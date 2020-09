Créations d’entreprise : l’Adie lance sa nouvelle campagne en ligne début octobre

Du 5 au 9 octobre l’Adie Mayotte organise des ateliers en ligne pour soutenir la relance de l’entrepreneuriat local. L’association est plutôt prisée chez les petits créateurs d’entreprises à Mayotte, mais qui sont peu connectés et préfèrent l’accompagnement n présentiel. Il faut espérer que cette opération trouve son public

Chaque année, l’Adie finance et accompagne 1 000 créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au système bancaire classique. « Après une année 2020 placée sous le signe de l’incertitude et, malgré tout, marquée par un regain de l’envie d’entreprendre, l’Adie et ses partenaires organisent, du 5 au 9 octobre, des ateliers gratuits en ligne, pour aider les entrepreneurs locaux à créer et développer leur entreprise dans les meilleures conditions. »

L’Adie leur consacre une nouvelle campagne de communication diffusée en radio, dans la presse quotidienne régionale, affichée dans les quartiers et partagée sur les réseaux sociaux, un plaidoyer auprès des pouvoirs publics « pour que ces petits entrepreneurs, très fragilisés par la crise, ne soient pas les oubliés du plan de relance ».

L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend « l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel ».

Depuis 22 ans à Mayotte, son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. Dans ses 3 antennes et 3 permanences qui couvrent tout le territoire, ses 20 salariés et 6 bénévoles accompagnent les créateurs d’entreprise. « En 2019, l’Adie a financé 837 entreprises en création ou développement, et accompagné 1 036 créateurs, avec un taux de pérennité de 75% à 3 ans. 84% des personnes soutenues sont durablement insérées professionnellement. »

Lundi 5 octobre : Atelier « b.a.-ba de la microentreprise »

Mardi 6 octobre : Atelier « réussir sa demande de microcrédit »

Mercredi 7 octobre : Atelier « développer votre activité avec facebook »

Jeudi 8 octobre : Atelier « les clés pour démarrer »

Vendredi 9 octobre : Atelier « comment gagner des clients »

Inscription gratuite en ligne via le site adie.org à partir du 25 septembre 2020 ou en contactant le 0269 61 00 00