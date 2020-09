Le Parc Marin se dote d’un nouveau site rempli d’infos pratiques

L'adresse n'a pas changé mais le contenu a évolué. Poursuivant sa stratégie de communication orientée vers le public, le Parc Marin a fait évoluer son site Internet pour plus d'infos pratiques, des fiches sur les mammifères marins et des informations sur les actions du Parc.

Le Parc Marin communique ce lundi sur son nouveau site Internet :

https://parc-marin-mayotte.fr/

« Nous vous informons que le site du Parc naturel marin de Mayotte a fait peau neuve. Toujours visible à l’adresse www.parc-marin-mayotte.fr , vous y trouverez :

– Les actualités du Parc ;

– De nombreuses documentations (rapports scientifiques, plaquettes …) ;

– La présentation des actions mises en œuvre par le Parc pour améliorer la connaissance du milieu marin mahorais et le préserver ;

– Des fiches informatives sur les habitats marins mahorais et les espèces emblématiques qui y vivent, sur les activités humaines affectant le milieu marin, et sur le patrimoine culturel maritime mahorais ;

– Une rubrique dédiée aux bonnes pratiques que le grand public peut adopter, en mer, dans la vie quotidienne ou collectivement pour préserver le lagon de Mayotte ;

– Une présentation du Parc et de sa gouvernance.

Nous vous souhaitons une agréable navigation sur le site dédié à la mer à Mayotte, accessible également sur téléphone mobile. L’équipe reste bien sur à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. »

Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes pour le grand public, des fiches sur les mammifères marins comme la baleine à bosses, mais aussi des informations pratiques comme les horaires des marées, via un lien qui envoie vers le site du SHOM. On y trouve aussi des conseils de base pour profiter du lagon de manière respectueuse, à commencer par les règles d’approche des mammifères marins et des focus sur les activités économiques durables qui dépendent du lagon.