Journées du patrimoine : le programme à Chirongui de vendredi à dimanche

La commune de Chirongui propose un panel d’activités pour ce week-end de journées européennes du patrimoine (JEP) :

« Les 18, 19 et 20 septembre 2020 auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine, sur le thème de « patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ». Depuis l’année dernière, la veille des Journées Européennes du Patrimoine est dédiée entièrement aux scolaires grâce à l’opération « Levez les yeux ». Depuis 2015, la ville de Chirongui participe à cet événement national afin de valoriser son patrimoine et le transmettre à la nouvelle génération. Cette année encore, nous comptons sur votre présence pour découvrir ou redécouvrir nos sites patrimoniaux. Venez profiter des animations et retournez en enfance en apprenant à jouer aux jeux anciens sur le site d’Antana Be. Vous aurez également l’occasion de mieux connaître les écoles traditionnelles à travers une exposition et une conférence animée par Houlam HALADI. La commune de Chirongui met également en avant les pratiques culturelles comme la confection de pains de Tani Malandi et l’artisanat local à travers le « village culturel » au pôle culturel de Chirongui. La ville de Chirongui, les Naturalistes de Mayotte, le pôle culturel de Chirongui, la médiathèque de Chirongui, les partenaires et les intervenants vous attendent nombreuses et nombreux lors des Journées Européennes du Patrimoine, les 18, 19 et 20 septembre 2020 sous le thème de « Patrimoine et Education : apprendre pour la vie ». »

Vendredi sera consacré aux scolaires, qui pourront voir une exposition sur les écoles traditionnelles de Mayotte.

Samedi

Samedi, journée tous publics autour du patrimoine historique mahorais. Il sera possible de découvrir l’ancienne usine sucrière de Miréréni, des bangas traditionnels ou encore « les jeux de nos anciens ». Un village culturel, des danses traditionnelles et même un nettoyage suivi d’une balade en kayak sont au menu de ce samedi.

Dimanche

Dimanche, le pôle culturel accueillera des artistes locaux, et les visites de bangas traditionnels se poursuivront (détail des visites ci-contre).