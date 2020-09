Covid 19 : Mayotte repasse en Zone rouge de circulation active du virus

Et pourtant, il y a deux semaines, nous avions des prétentions au passage au vert. Toujours classé en état d’urgence sanitaire, le préfet avait même indiqué que la levée de l’urgence sanitaire avant l’échéance du 31 octobre était à l’étude. Fin août, 19 départements étaient classés en zone rouge, et nous n’en faisons pas partie rappelaient nos confrères de Ouest-France.

Des meilleurs résultats qui incitaient l’ARS de Mayotte à ne livrer qu’un point sanitaire hebdomadaire. N’ayant pas eu de données cette semaine en raison de l’absence de la chargée de communication, nous avons sollicité la donnée clé du taux d’incidence. Il permet de passer en vert à moins de 10 cas pour 100.000 habitants par semaine, en orange au-dessus et en rouge lorsqu’il dépasse les 50.

« Sur la semaine du 4 au 11 septembre, à Mayotte, le taux est de 44 cas pour 100.000 habitants », nous indique l’ARS Mayotte. Une forte hausse donc, puisqu’il y a dix jours, il était de 25,8. Deux explications à cela, toujours selon l’ARS qui fera une plus ample communication ce lundi. La rentrée scolaire, avec un foyer épidémique touchant les professeurs d’une même spécialité, et un autre foyer concernant des forces de l’ordre.

L’ARS précise que nous ne passons en rouge que sur ce taux d’incidence du virus, mais pas sur l’ensemble des indicateurs, « nous restons en orange sur l’ensemble des données ».

Le gouvernement communiquait sur les précautions à prendre en cas de rassemblement convivial en famille ou entre amis.

Des mesures spécifiques

Bien qu’étant en dessous des 50 cas fatidiques, nous sommes repassés en rouge. Le ministère de la Santé s’explique : « Par anticipation (ex. : si le département a un taux d’incidence très proche de 50 pour 100 000 habitants et en augmentation) et pour des raisons de cohésion territoriale (ex. : si le département est proche d’un autre département avec un taux d’incidence élevé), le département peut être classé en Zone de Circulation Active à partir d’un taux d’incidence supérieur à 30 pour 100.000 habitants. Mayotte intègre donc une liste de 42 départements classés rouge.

Le passage en zone de circulation active du virus offre la possibilité aux préfets de prendre des mesures définies par décret, ce qui va peu modifier la situation à Mayotte, déjà en état d’urgence sanitaire. Limitation voire interdiction des rassemblements, fermeture partielle ou complète des établissements recevant du public (ERP) non essentiels, limitation des déplacements dans un territoire (100 km, département, ville, etc.). Ces mesures sont prises en concertation avec les élus locaux et les autorités sanitaires locales (ARS).

En complément de ces mesures de gestion décidées par le préfet, les autorités sanitaires en lien avec le préfet prennent les dispositions suivantes : Renforcement des gestes barrières (port du masque obligatoire, renforcement de la communication et sensibilisation, renforcement des contrôles, sanctions administratives pour les établissements), Renforcement de la capacité de dépistage, Mobilisation des établissements de santé et montée en puissance des capacités de prise en charge en cas de nécessité.

A.P-L.