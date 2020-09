Le Centre universitaire et le MuMa partenaires pour enrichir nos connaissances

Le Centre Universitaire de Dembéni a signé une convention avec le Conseil départemental pour mettre en place un partenariat avec le Musée de Mayotte (MuMa).

L’un pourra notamment enrichir ses collections, quand l’autre développera des actions spécifiques, notamment sur les langues et les traductions. Il s’agit donc d’actions éducatives et de promotion de la culture ainsi que d’échanges entre les personnels du musée et les étudiants et enseignants et enseignants-chercheurs du CUFR et notamment son Pôle culture.

Il est ainsi prévu dans le cadre de la préservation des patrimoines culturel et naturel de Mayotte, que le CUFR fasse des dons de spécimens d’animaux marins pour enrichir les collections du MuMa, mais aussi de mettre en place plusieurs groupe de travail entre personnels du MuMa et chercheurs du CUFR, notamment pour accélérer le travail d’étude et d’expertise sur la connaissance et la conservation des collections, ou autour des outils numériques autour des questions de langue et de traduction de textes, ou l’ouverture de formations sur le patrimoine dispensés au CUFR à 5 agents formés au MuMa, etc.

Le professionnalisation de ce qui n’est encore qu’une préfiguration du futur musée de Mayotte se poursuit donc, avec un gros plus pour le public.

A.P-L.