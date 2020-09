ORGANISME ACHETEUR :

Communauté de Communes de Petite Terre (976)

Correspondant : Monsieur, le Président Saïd Omar OILI, Rue PPF – CS 83416, 97615 Pamandzi – cedex, FRANCE.

Tél. +33 269807700. Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

DIAGNOSTIC DU PARC DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF A L’ÉCHELLE DE LA

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE PETITE-TERRE / MISSION D’ÉTUDE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET

FINANCIÈRE RELATIVE A LA COMPÉTENCE SPANC.

Type de marché : Services : Services d’études de marché et de sondages

Lieu principal d’exécution : Territoire de la Petite Terre 97615 Pamandzi

Classification CPV : 71241000

Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois.

Durée de validité des offres : 120 jour(s)

OPTIONS :

Création d’un logiciel

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : Le candidat doit être répertorié sur le registre du commerce ou de la profession

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans.

Indications concernant le chiffre d’affaires annuel spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans.

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Références des principales fournitures ou des principaux services fournis sur 3 ans.

Titres d’études et professionnels exigés du personnel d’encadrement

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années

Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution du marché

Conditions propres aux marchés de service : Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles

des membres du personnel chargés de la prestation.

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur

pondération.

1: Délai d’exécution 10%

2: Prix des prestations 40%

3: Valeur technique 50%

Remise des offres ou des candidatures : Via notre profil acheteur: https://www.marches-securises.fr

Date limite de réception des offres :

Vendredi 16 octobre 2020 – 11:00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Envoi des offres ou des candidatures : Communauté de Communes de Petite Terre Via notre profil

acheteur:https://www.marches-securises.fr , à l’attention de Monsieur, le Président Saïd Omar OILI , 97615 Pamandzi-cedex, FRANCE.

Courriel : zaharia.toilibou@cc-petiteterre.fr.

Avis de marché BOAMP n° : 20-110962 (envoyé le 10 septembre 2020).