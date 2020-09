CD : Une quarantaine de rapports votés en commission permanente

Les élus du Département se sont retrouvés en commission permanente ce jeudi matin sous la présidence conjuguée de Raissa Andhum et de Fatima Souffou, respectivement 3e vice-présidente et 1er vice-présidente. Notons l'accompagnement à la modernisation des petites exploitations agricoles, celui de la création d'un atelier de transformation de café et de chocolat, et la distribution de kits économiseur d'eau

Au titre de la commission administration générale, infrastructures et transports, un rapport d’actualité a été adopté puisqu’il porte sur l’organisation d’un séminaire consacré à la communication en période électorale en direction des agents et des élus. « La normalisation de la communication institutionnelle des collectivités à proximité des échéances électorales constitue une garantie de l’usage vertueux des moyens de communication publics », qui n’est pas sans poser de problème pour les élus développant des actions de communication.

La commission culture, jeunesse et sports, est enfin sous les feux des projecteurs. L’agenda culturel a été adopté, avec les évènements marquants culturels et sportifs de Mayotte dans son environnement régional (Kenya, Tanzanie…). Un projet d’exposition consacré à Younoussa Bamana a donné lieu à une convention avec la direction des affaires culturelles de l’Etat (projet des archives et du musée). L’attribution d’une subvention de 500.000 euros en fonctionnement à l’Office Culturel Départemental, Établissement public administratif, pour l’exercice 2020 a été actée. Et la création d’un dispositif permanent d’aide à l’équipement pour le financement des installations sportives s’est notamment traduite par le provisionnement d’une enveloppe de 500.000 euros d’investissement en soutien aux clubs.

La commission action sociale et solidarité, a adopté le nouveau règlement de l’aide du Conseil départemental pour l’accession aux logements sociaux et très sociaux à l’attention des plus démunis.

Au titre de la commission éducation, formation et insertion, l’abondement du dispositif expérimental d’aide à la formation « Aides Individuelles Départementales vers l’Emploi » ou la mise en place de la Plateforme de Parcours Renforcés d’Accès à la Professionnalisation (PPRAP) des personnes en situation de handicap pour l’année 2020, sont à noter.

Pour la commission coopération décentralisée et affaires européennes, signalons les signatures de deux conventions Cadre de Coopération avec les Régions Tadjourah et Ali Sabieh, dans le cadre de la coopération décentralisée pour l’année 2020, concrétisant de façon opérationnelle des partenariats initiés pour deux ans.

Au titre de la commission des finances et du développement économique et touristique, signalons la contrepartie financière du Conseil Départemental de Mayotte de près de 49.000 euros au bénéfice de la SARL Le Banga au Chocolat pour la création d’un atelier de transformation de café et chocolat à Mayotte. L’attribution d’une aide à la modernisation de très petites exploitations agricoles, 131.000 euros pour 7 projets distincts, a été votée.

Enfin, présenté au titre de la commission aménagement et développement durable, un rapport a été adopté sur l’accompagnement de la population pour l’acquisition de kits hydro-économes dans leurs foyers. 30.000 d’entre eux ont été identifiés (abonnés à la SMAE). L’opération prévue sur un an (reconductible jusqu’en 2022) porte sur 10.000 kits par an selon des modalités de distribution distinctes : gratuité sous condition de ressources via les CCAS, ou vente à prix réduit (5 euros maximum). Le Département consacre 210.000 euros à cet accompagnement à la gestion de la ressource en eau.

A l’issue de cette séance, une délégation de pompiers a été reçue dans l’hémicycle.