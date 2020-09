POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur

OFFICE CULTUREL DEPARTEMENTAL DE MAYOTTE, 8, BOULEVARD HALIDI SELEMANI BP 101, 97600 Mamoudzou, MAYOTTE.

Adresse(s) internet

Site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur

Services généraux des administrations publiques.

Loisirs, culture et religion.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Location longue durée et maintenance de 3 véhicules neufs diesel utilitaires et 1 véhicule 4*4 double cabine et prestations associées

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

34144700

Lieu d’exécution

Commune de Mamoudzou 97600 MAMOUDZOU

Code NUTS : FRY50

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

La prestation concerne:

-Location longue durée de 3 véhicules neufs diesel utilitaires et 1 véhicule 4*4 double cabine et les prestations associées répondant aux prescriptions du pouvoir adjudicateur pendant 36 mois (assurance des véhicules compris).

-la maintenance des 4 véhicules mis à disposition pendant la durée de la location.

Type de marché

fournitures : Location

Type de procédure

Procédure adaptée

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux)

4 véhicules à livrer

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : oui

Des variantes seront prises en considération : non

Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

L’avis implique un marché public.

Division en lots : non

Durée du marché ou délai d’exécution

Durée en mois : 36 (à compter de la date de notification du marché).

CONDITIONS DE DÉLAI

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

Lundi 05 octobre 2020 – 12:00

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ

Cautionnement et garanties exigés :

-Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée

-Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une garantie à première demande à concurrence de 100,0 % du montant de l’avance. La caution personnelle et solidaire n’est pas autorisée.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :

Financement propre sur le budget section fonctionnement de l’OCD

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :

Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché.

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou

plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature autre que la langue française

Français.

Unité monétaire utilisée : Euro.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : non

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Critères de sélection des candidatures :

voir RC

Situation juridique – références requises :

voir RC

Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

voir RC

Capacité technique

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

voir RC

CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la

consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).

Une enchère électronique sera effectuée : non

AUTRES RENSEIGNEMENTS

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège 97600 MAMOUDZOU MAYOTTE. Tél. +33 269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr/.

Introduction des recours

Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la

signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à

l’article R. 551-7 du CJA.

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à

laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

ADRESSES COMPLÉMENTAIRES

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

09 septembre 2020