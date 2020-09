World Clean Up Day 2020 : Opération Nettoyage en Petite Terre le 19 septembre

Comme chaque année, à l’occasion de la World Clean Up Day (journée mondiale du nettoyage de la planète) qui a lieu cette année le samedi 19 septembre 2020, la Communauté de Communes de Petite Terre organise une opération de nettoyage. Cette année, l’action allie le sport, la nature et la protection de l’environnement par le ramassage de déchets.

Parmi les objectifs de cette opération :

– Mobiliser et sensibiliser la population , les acteurs locaux autour de la propreté de notre territoire.

– Impliquer la population et valoriser son rôle dans l’amélioration de son cadre de vie, aux côtés des opérateurs techniques. C’est ensemble, que l’on rendra et maintiendra notre territoire propre et agréable à vivre.

Les circuits de ramassage de déchets

– Circuit 1 : « Lagon »

Départ : Quai Ballou à Dzaoudzi

Arrivée : Petit Moya

Distance parcourue : 4.76km – Durée moyenne : 1h

– Circuit 2 : « Manguier »

Départ : Parking de Score

Arrivée : Petit Moya :

Distance parcourue : 3.04km – Durée moyenne : 45 min

– Circuit 3 : « Moina »

Départ : Site de l’ancienne aérogare de Pamandzi (coté ULM)

Arrivée : kiosque de Petit Moya par la plage

Distance parcourue : 800m – Durée moyenne 15 min

Lieu d’arrivée pour les 3 circuits :

Petit Moya : animations, jeux sur site

Vous souhaitez agir concrètement pour la préservation de Petite Terre ? Choisissez votre circuit et rendez-vous à 8h sur votre point de départ !

Informations pratiques :

– Départ à 8h00 pour les 3 circuits

– Équipez-vous de chaussures de marche et munissez-vous de votre masque.

– La distribution du matériel de ramassage se fera le Jour J aux points de départ.

Cet évènement se déroulera dans le respect des gestes barrières