ORGANISME ACHETEUR :

Communauté de Communes du Nord de Mayotte

Correspondant : Le Président BAMCOLO ASSNI Saïndou, 238 RUE DE L’HOTEL DE VILLE, 97650 BANDRABOUA, FRANCE.

Courriel : saindou.botra@koungou.fr.

Site du profil d’acheteur :

https://www.marches-securises.fr

OBJET DU MARCHÉ :

TRAVAUX DE RENOVATIONS ET DE LA MJC DE BOUYOUNI

Type de marché : Travaux : Exécution

Lieu principal d’exécution : à Bouyouni 97650 BANDRABOUA

Classification CPV : 45216110

Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d’exécution : 2 mois.

Durée de validité des offres : 90 jour(s)

INFORMATIONS SUR LES LOTS :

Lot n° 1 : Cloisons Sèches_Menuiseries Bois_Serrureries Travaux de Placoplatre, Menuiseries Bois et Serrureries

Lot n° 2 : Electricité Courant fort_Courant faible et Climatisation Travaux de Courant fort, Courant faible et Climatisation

Lot n° 3 : Peinture Travaux de peinture

Lot n° 4 : Plomberie _ Sanitaires _ Assainissement Travaux de Plomberie, Sanitaires et Assainissement

Lot n° 5 : Revêtement de sol souple Travaux de Revêtement de sol souple

Lot n° 6 : Nettoyage Travaux de Nettoyage

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Situation propre des opérateurs économiques : – Une déclaration sur l’honneur

– Le registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers

Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : – Le chiffre d’affaires annuel général sur 3 ans

Capacité technique :

Formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : – Les références travaux réalisés

– Les qualifications professionnels du prestataire ou du personnel d’encadrement

– Les moyens matériel et humain dont le candidat dispose pour l’exécution du marché

– Les mesures de gestion environnementale pourra appliquer lors de l’exécution du marché

TYPE DE PROCÉDURE :

Procédure adaptée

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 octobre 2020

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur

pondération.

1: Montant Total des prestations 60%

2: Valeur technique des prestations 30%

3: Délais d’exécution des prestations 10%

Date limite de réception des offres :

Mercredi 30 septembre 2020 – 11:00

Date d’envoi des invitations aux candidats sélectionnés :

Lundi 07 sept. 2020

Langue(s) pouvant être utilisée(s) : français.

Date d’envoi du présent avis : 07 septembre 2020