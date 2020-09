SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM ET ADRESSES

Compte de la Ville de Sada auprès du BOAMP, Contact : Direction du Service Technique, Place de l’Hôtel de Ville, 97640 SADA, FRANCE. Tél. : +33 269620808. Fax : +33 269621254. Courriel : a.antoine@mairiedesada.fr. Code NUTS : FRY50.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :http://www.mairiedesada.fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR

Autorité régionale ou locale

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Autre(s) activité(s) : Commune

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Prestations de nettoyage de bâtiments scolaires

II.1.2) Code CPV principal

90911200

II.1.3) Type de marché

Services

II.1.4) Description succincte

Il s’agit de conclure un marché de nettoyage pour les 5 écoles non-couvertes par le marché n°102-CS-2019, intégrant les dispositions relatives au nettoyage et à la désinfection fixées par le protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation nationale.

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : non

II.1.7) Valeur totale du marché

II.2) DESCRIPTION

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

90911200

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Commune de SADA

II.2.4) Description des prestations

Les prestations devront être conformes au protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation nationale et aux stipulations du présent marché (les normes et spécifications techniques applicables étant celles en vigueur à la date de notification du marché). Celui-ci est consultable directement sur le site officiel du Ministère : https://www.education.gouv.fr/.

En cas d’évolution de ce protocole, le titulaire doit obligatoirement s’y conformer et ne saurait prétendre au versement d’une quelconque rémunération supplémentaire pour ce motif.

Au moment du lancement de la notification du marché, le protocole sanitaire du Ministère de l’Éducation nationale précise, entre autres :

« Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la propagation du

virus. Avec l’appui de la collectivité locale, il revient à chaque école et établissement de l’organiser selon les principes développés

ci-après

II.2.5) Critères d’attribution

Prix

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure ouverte

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2020/S148-363369 du 03 août 2020

SECTION V : ATTRIBUTION

LOT : Sans suite

Intitulé : Prestations de nettoyage des bâtiments scolaires

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n’a pas été attribué

Autres raisons (interruption de la procédure)

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts du Jardin du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 0269611856. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Fax +33 269611862. Adresse internet : https://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

03 septembre 2020