POUVOIR ADJUDICATEUR

Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement de Mayotte (976), le Président, BP 289 – ZI Kawéni, 97600 Mamoudzou , FRANCE. Tel

: +33 269621111. E-mail : babadi.mohamed.ahmed@sieam.fr.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :

Eau.

Références de l’avis initial paru au BOAMP

Parution numéro : 2020_164 DIFF – Annonce n° du 2020-06-12

DESCRIPTION DU MARCHÉ

Objet du marché

Marché d’assistance à Maîtrise d’ouvrage, Régularisation Administrative et mise en oeuvre des prescriptions des arrêts Préfectoraux de périmètre de protection des captages(PPC)d’eau destinés à la consommation humaine de SMEAM

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

71300000

Lieu d’exécution

Département de Mayotte 97600 Mamoudzou

Code NUTS : FRY5

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Type de marché

Services : Services d’architecture ; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie ; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d’essais et d’analyses techniques

Type de procédure

Procédure adaptée

INFORMATIONS SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Critères d’attribution retenus :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.

1: Valeur technique 60%

2: Prix de prestations 40%

Une enchère électronique a été effectuée : non

Attribution :

Marché déclaré sans suite.

AUTRES RENSEIGNEMENTS

le marché est déclaré sans suite pour motif d’intérêt général. En effet, les offres sont jugées inappropriées conformément à l’article

R.2152-1 du Code de la Commande Publique.

La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés publics : non

PROCÉDURES DE RECOURS

Instance chargée des procédures de recours

le Greffier du Tribunal Administratif de Mamoudzou , les Hauts de Jardins de Collège , 97600 Mamoudzou , FRANCE. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. URL : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

04 septembre 2020