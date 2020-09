Les pompiers en grève occupent le conseil départemental

Ils réclament toujours le départ de leur directeur Fabrice Terrien, et dénoncent leurs conditions de travail à commencer par la vétusté de nombreux locaux. Les pompiers en grève mènent ce matin une nouvelle action au conseil départemental, qu’ils occupent en gardant les entrées, et en faisant circuler une sirène dans la cour notamment.

Dans ces conditions l’accueil de la journée de lutte contre l’illettrisme prévu ce matin n’a pu avoir lieu.

Les grévistes ont reçu le soutien du collectif des citoyens de Mayotte qui en appelle au préfet et réclame « des comptes » aux élus.

« Je ne comprends pas, on est inquiets » exprime Safina, porte parole du collectif. « Le préfet a su mouiller sa chemise pour les grévistes de Matis, il aurait aussi pu mouiller sa chemise pour ceux qui sauvent nos vies et se prennent des cailloux ».

Mais c’est envers les élus locaux que la militante est la plus en colère. « On se demande à quoi servent nos élus, ceux qu’on a choisis pour nous diriger. S’ils ne sont pas capables de trouver une solution, qu’ils démissionnent ! Nous leur demandons des comptes »

Y.D.